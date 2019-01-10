Son Dakika Haberleri: Köy Evinde Geceyi Aydınlatan Yangın

Köy Evinde Geceyi Aydınlatan Yangın

43 dakika önce

Köy evinde geceyi aydınlatan yangın Sobadaki kıvılcımdan çıkan yangın kısa sürede evi sardıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir evde çıkan yangın paniğe neden olurken, kullanılmaz hale gelen ve göçen evde can kaybı yaşanmaması sevindir.

Köy evinde geceyi aydınlatan yangın
Sobadaki kıvılcımdan çıkan yangın kısa sürede evi sardı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir evde çıkan yangın paniğe neden olurken, kullanılmaz hale gelen ve göçen evde can kaybı yaşanmaması sevindir.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Osmanköy Köyü'nde gece saatlerinde sabadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre Hasan Savaş isimli bir şahsa ait köy evinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Paniğe neden olan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evin çatısı göçtü. Geceyi aydınlatan alevlerin kısa sürede evi küle çevirdiği yangının itfaiye ekipleri köydeki diğer evle sıçramaması için büyük gayret sarf etti.
Çıkan yangına ilişkin jandarma ekipleri tahkikat başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

Afyon, 3. Sayfa
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