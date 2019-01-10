Köy Evinde Geceyi Aydınlatan Yangın
43 dakika önce
Köy evinde geceyi aydınlatan yangın Sobadaki kıvılcımdan çıkan yangın kısa sürede evi sardıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir evde çıkan yangın paniğe neden olurken, kullanılmaz hale gelen ve göçen evde can kaybı yaşanmaması sevindir.
Köy evinde geceyi aydınlatan yangın
Sobadaki kıvılcımdan çıkan yangın kısa sürede evi sardı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar
'da bir evde çıkan yangın paniğe neden olurken, kullanılmaz hale gelen ve göçen evde can kaybı yaşanmaması sevindir.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye
ilçesi Osmanköy Köyü'nde gece saatlerinde sabadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre Hasan Savaş isimli bir şahsa ait köy evinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Paniğe neden olan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evin çatısı göçtü. Geceyi aydınlatan alevlerin kısa sürede evi küle çevirdiği yangının itfaiye ekipleri köydeki diğer evle sıçramaması için büyük gayret sarf etti.
Çıkan yangına ilişkin jandarma ekipleri tahkikat başlattı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:41 Kaynak: İHA
Evinde Yangın Çıkan Yaşlı Çift Dumanların Arasında Mahsur Kaldı, Kızları Olay Yerinde Fenalık Geçirdi
Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada
Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi
Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim