Son Dakika Haberleri: Köy evinde silah ve mühimmat ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Köy evinde silah ve mühimmat ele geçirildi

1 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Derindere köyünde bir evde uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Köy evinde silah ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Derindere köyünde bir evde uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niksar ilçesine bağlı Derindere köyünde silah ve uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine söz konusu eve operasyon düzenledi. Evde köpekle yapılan aramada 2 gram uyuşturucu, 1 adet 7.65 mm'lik tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 98 adet 9 mm tabanca mermisi, 7 adet 7.65 mm tabanca mermisi, 58 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi. - TOKAT

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Akrabalar arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı: 2 ölü, 1 yaralı
İzmir'de meydana gelen göçük 2 aracı yuttu! Vatandaşlar büyük panik yaşadı Futbol maçına gittiği için yargılanan genç kadın, kendini yakarak hayatına son verdi Eşini süpürge sapıyla boğmak isteyen adam gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 13:44:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köy evinde silah ve mühimmat ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]