Köy evinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Derindere köyünde bir evde uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niksar ilçesine bağlı Derindere köyünde silah ve uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine söz konusu eve operasyon düzenledi. Evde köpekle yapılan aramada 2 gram uyuşturucu, 1 adet 7.65 mm'lik tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 98 adet 9 mm tabanca mermisi, 7 adet 7.65 mm tabanca mermisi, 58 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin adli işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi. - TOKAT