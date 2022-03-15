Köy evinde yangın çıktı - Son Dakika
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Köy evinde yangın çıktı

15.03.2022 18:07
Köy evinde yangın çıktı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Kızılca köyünde 2 katlı ahşap evde çıkan yangının kısa sürede büyümesi ile ev kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Kızılca köyünde 2 katlı ahşap evde çıkan yangının kısa sürede büyümesi ile ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın bu gün saat 15.30'da Kızılca köyünde Ramazan Çelik'e ait 2 katlı ahşap evin mutfak bölümünde çıktı. Dumanları fark eden Çelik komşularından ve itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, yangın bitişiğinde ki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonrası 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale gelirken hayvancılık yapan Ramazan Çelik, eşi ve 6 çocuğu evsiz kaldı. - AFYONKARAHİSAR

Köy evinde yangın çıktı
Köy evinde yangın çıktı
Köy evinde yangın çıktı

YORUMLAR
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Ramazan Çelik, Karahisar, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köy evinde yangın çıktı - Son Dakika


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