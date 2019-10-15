Son Dakika Haberleri: Köy evinden çok sayıda tüfek ve kurusıkı tabanca çıktı
Son Dakika Güncel Köy evinden çok sayıda tüfek ve kurusıkı tabanca çıktı

Köy evinden çok sayıda tüfek ve kurusıkı tabanca çıktı

40 dakika önce

ESKİŞEHİR'de bir köy evinde ruhsatsız tabanca ve silah tamiri yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri, arama başlattı.

Köy evinden çok sayıda tüfek ve kurusıkı tabanca çıktı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de bir köy evinde ruhsatsız tabanca ve silah tamiri yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri, arama başlattı. Köy evine yapılan aramalar sırasında çok sayıda tüfek, kurusıkı tabanca, şarjör ve silah malzemeleri ele geçirilirken, ev sahibi U.A. ise gözaltına alındı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnönü ilçesinde oturan A.U.'nun köy evinde ruhsatsız tabanca ve silah tamiri yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla evde arama yapan jandarma ekipleri çok sayıda tüfek, 5 adet kuru sıkı tabanca, kuru sıkı tabanca namluları, şarjörler, tetik tertibatları, ahşap tüfek dipçikleri, plastik el kabzaları ile tabanca ve silah tamirinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Ev sahibi A.U. gözaltına alınarak geçirildiği sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Eskişehir Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi bandosu Rus marşını çalamaması Putin'i rahatsız etti
Amerika ile Türkiye'nin operasyon farkı! Amerika yakıp yıkıyor, Türkiye şehre zarar vermiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon konuşmasını anlatan Demet Akalın: Markete gitmeme çok şaşırdı Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağı düştü: Ölen ya da yaralanan yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 12:16:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köy evinden çok sayıda tüfek ve kurusıkı tabanca çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]