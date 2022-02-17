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Köy evinden eşya çalan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Köy evinden eşya çalan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

17.02.2022 12:23
Köy evinden eşya çalan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kırıkkale'de bir köy evinden eşya çalan 2 hırsızlık zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de bir köy evinden eşya çalan 2 hırsızlık zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Hacıbalı köyünde yaşayan B.I. isimli şahıs, evinden eşyaların çalınması üzerine jandarmaya başvurdu. Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, hırsızlığın yaşandığı evde yaptığı inceleme yaptı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin de (JASAT) destek verdiği arama faaliyetleri neticesinde Ü.Ö. (40) ve A.Y. (44) yakalandı. A.Ö., A.Ü. ve B.Ö. isimli şahıslara satılan eşyalar ise sahibine teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hırsızlık zanlısı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Eşyaları satın alan şüpheli şahıslardan A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, suçsuz olduğu anlaşılan A.Ü. ile B.Ö. mahkemeden beraat etti. - KIRIKKALE

Köy evinden eşya çalan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Köy evinden eşya çalan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

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Kırıkkale, Jandarma, Hisarcık, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köy evinden eşya çalan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köy evinden eşya çalan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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