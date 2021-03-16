Uşak'ta eğlence mekanına çevrilen eve baskın: 20 kişiye toplam 72 bin 849 TL ceza - Son Dakika

Uşak'ta eğlence mekanına çevrilen eve baskın: 20 kişiye toplam 72 bin 849 TL ceza
16.03.2021 14:43
UŞAK'ta, müzikhole çevrilen eve düzenlenen baskında 20 kişiye toplam 72 bin 849 TL ceza kesildi.
UŞAK'ta, müzikhole çevrilen eve düzenlenen baskında 20 kişiye toplam 72 bin 849 TL ceza kesildi. Ev sahibi hakkında ise, soruşturma başlatıldı.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence mekanlarının kapalı olması nedeniyle Çarık köyündeki bir evin, müzikhola çevrildiğini belirledi. Gündüz ev, gece müzikhol olarak kullanılan adrese baskın yaptı. Evde müzik eşliğinde eğlenen 20 kişi yakalandı. Ev sahibi hakkında adli soruşturma başlatılırken, eğlenirken yakalanan 20 kişiye toplam 72 bin 849 TL ceza uygulandı.
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