Köy Evleri Elektrik İç Tesisatı Yenileme Projesi Tanıtım Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından desteklenen, "Köy Evleri Elektrik İç Tesisatı Yenileme Projesi" tanıtım toplantısı Valimiz Sayın Avni Çakır'ın katılımı ile Halk Eğitim Merkezi Salonunda gerçekleştirildi. Valimiz Sayın Avni Çakır konuşmasında; "Bugünkü toplantımızın ana teması, özellikle köylerde meydana gelen ev yangınlarımız ve bu ev yangınlarının önlenmesi noktasında Valiliğimiz Koordinesinde başlatmış olduğumuz yangınların sebeplerinden bir tanesi olan elektrik düzeneklerinin eskilerinden kaynaklanan yangınlarımızın da büyük bir çoğunluğunu oluşturan durumun ortadan kaldırılması. Bu konuda eski ve sürekli yangına tehlike arz eden ve davetiye çıkaran evlerimizin, vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeleri yaptıktan sonra belirli bir program dahilinde elektrik şebekelerinin yenilenmesi ve böylece yangın risklerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Siz değerli muhtarlarımızın gayretleri olmadan başarıl olunması mümkün değil. Daha önce başlamış olmuş ve son yıllarda kesintiye uğramış projemizi hayata kazandıracağız. Elektrik abonesi tehlike arz eden, her an için yangına davetiye çıkaran evlerimizdeki, yapılarımızdaki elektrik tesisatlarını inşallah ORKÖY'ümüzün bu konuda sağlamış olduğu kredi ile sorunları çözeceğiz ayrıca ihtiyaç sahipleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığımızdan yardım alan vatandaşlarımızın da sıkıntılarını gidereceğiz. Bu proje ile bugünden itibaren Kastamonu merkezde başladık, 19 ilçemizin tamamında Orman Bölge Müdürlüğümüzden bu konuyla ilgili Müdür arkadaşımız, ORKÖY Şube Müdürümüz ve İl Jandarma Komutanlığından arkadaşlarımız bu konuda meslektaşlarımızı, muhtarlarımızı bilgilendirecek. Kampanyamızın ilk etabında Haziran ayı içerisinde bilgilendirme çalışmalarını yapacağız sonrasında talep toplama aşamasına geçeceğiz. Bununla ilgili Orman Bakanlığımızın tahsis etmiş olduğu kredi bizim yapmış olduğumuz ön çalışmalarda olayın maliyetini yüzde doksan bazı yerlerde yüzde yüzünü karşılıyor verilen kredi vatandaşın işini görecek düzeyde. Ben bu projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Merkez ilçeye bağlı köy muhtarlarının da katıldığı toplantıda projenin tanıtımı yapıldı.

Bu projede Elektrik tesisatı yenileme projesiyle elektrik tesisatı eskimiş ahşap evlerin, elektrik tesisatları yenilenerek yangın riskinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. KASTAMONU VALİLİĞİ/BASIN