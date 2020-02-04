Köy evleri kara gömüldü - Son Dakika
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Köy evleri kara gömüldü

7 saat önce

Muş'ta etkili olan kar yağışıyla köylerdeki tek katlı evler kara gömülürken, besiciler de küçükbaş hayvanlarını kar üzerinde besliyor.

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Muş'ta etkili olan kar yağışıyla köylerdeki tek katlı evler kara gömülürken, besiciler de küçükbaş hayvanlarını kar üzerinde besliyor.


Muş'ta özellikle kırsal kesimde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Merkeze 44 kilometre mesafede bulunan Bilek köyünde etkili olan kar ve tipi nedeniyle evlerin büyük bölümü kara gömüldü. Yılın 5 ayını kar altında geçiren vatandaşlar, kardan kapanan camlarının önünü kürek yardımıyla açıyor. Köyde çetin kış şartları altında besicilik yapan vatandaşlar da küçükbaş hayvanlarını kar üzerinde besliyor.


Kar yağışını fırsat bilen çocuklar da zamanlarını kızaklarla kayarak geçiriyor. Evleri kara gömülen vatandaşlardan Muhammed Şener, yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinin 6 ay kara gömüldüğünü söyledi. Evin tamamının kara gömüldüğünü ifade eden Şener, "Camın önünü küreklerle açtık. Kar nedeniyle içerisi karanlığa gömülüyor. Yaklaşık 6 ay böyle sürüyor. Sürekli kar altındayız" dedi.


Bilek köyü sakinlerinden Fesih Demirci de evlerin kara gömüldüğünü ve görünmediğini kaydetti. Demirci, "6 ay boyunca böyle karın altında kalıyoruz. Köyümüz dağlık alanda ve çok kar yağıyor. Ovaya fazla kar yağmıyor, ama dağa çok yağıyor" ifadelerini kullandı.


Kepenek köyünde hayvancılıkla uğraşan Ömer Bakır ise hayvanlara 6 ay kar üzerinde baktığını ifade etti. Kışın hayvanların bakımının zor olduğunu vurgulayan Bakır, "Sabahın erken saatinden akşama kadar dışarıdayız. Kışın uzun geçmesi bizim için zarar" diye konuştu. - MUŞ

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:53 Kaynak: İHA
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