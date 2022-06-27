Köy evlerine uyuşturucu baskını - Son Dakika
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Köy evlerine uyuşturucu baskını

27.06.2022 17:13
Köy evlerine uyuşturucu baskını

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince bir köye yapılan operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince bir köye yapılan operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Emirdağ ilçesi Çaykışla ve Çatallı köyleri ile Çay ilçesi Yeşilyurt köyünde uyuşturucu madde imal edildiği, kullanıldığı ve satıldığı yönünde istihbari bilgi elde edildi.

Jandarma ekiplerince T.K., C.Ü., İ.D., S.D., A.K. ve D.K. isimli şüpheli şahıslara ait ev ve araçlarda yapılan arama sonucunda; 9 gram eroin, 3 kilo 358 gram esrar, 459 kök kenevir bitkisi, 26,50 gram kurutulmuş hint keneviri, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Meydana gelen olaylar ile ilgili olarak adli işleme başlanıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köy evlerine uyuşturucu baskını - Son Dakika

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