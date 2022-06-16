Köy evlerini sel vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Köy evlerini sel vurdu

16.06.2022 20:27

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış etkisini sürdürürken Koçyatağı köyünde ise sel baskını meydana geldi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış etkisini sürdürürken Koçyatağı köyünde ise sel baskını meydana geldi.

Şuhut ilçesine bağlı Koçyatağı köyünde sel meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Koçyatağı köyünde ikindi saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonrasında köy yolları, tarla ve araziler adeta göl haline geldi. Köy sakinleri ise ellerini aldıkları kürekler ile oluşan çamurları bir kenara atarak yol temizliği yaptı. Koç yatağı sakini Sevim Hendek her yeri su bastığını belirterek ne yapacaklarını bilmediklerini aktardı.

(Hayati Kanat - İHA)

Köy evlerini sel vurdu
Köy evlerini sel vurdu
Köy evlerini sel vurdu
Köy evlerini sel vurdu

YORUMLAR
500
Ağrı'da 2 köyü sel vurdu Ağrı'da 2 köyü sel vurdu Meksika'yı sel vurdu: Araçlar sel sularında sürüklendi Meksika'yı sel vurdu: Araçlar sel sularında sürüklendi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köy evlerini sel vurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:00 TFF'de yeni gelişme! Tahkim Kurulu'nda başkan Murat Balcı ve üyeler istifalarını sundu
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk İş Başkanı Ergün Atalay bir araya geldi! Gündemde asgari ücret zammı yer aldı
20:23 YRP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Aydal, D-8'in büyük projesini açıkladı: Coin oluşturmak istiyoruz
20:17 Acun Ilıcalı Berat Özdemir'i istedi, Trabzonspor teklifi reddetti
20:05 Arınç, konuşma yaptığı yaptığı esnada "Keşke AK Partililer de burada olsaydı" dedi, Kılıçdaroğlu'ndan destek gecikmedi
19:51 MHP lideri Bahçeli'nin vaadi dikkat çekti: Üniversite sınavı kaldırılacak
19:47 Metin Tekin ve Önder Özen, NTV'den ayrıldı! Yeni kanalları ise belli oldu
19:13 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Devreye giren Ronaldo Nazario tüm dengeleri değiştirdi
16:47 Muğla'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
18:09 Polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 21:13:48. #1.13#
SON DAKİKA: Köy evlerini sel vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement