Köy girişine 'Korona'nın girmesi yasak' yazısı asıldı - Son Dakika

Köy girişine 'Korona'nın girmesi yasak' yazısı asıldı

Mizahi koronavirüs uyarısı son derece etkili oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kırsal bir mahallenin giriş levhasına asılan koronavirüse yönelik uyarı notu güldürürken düşündürüyor.

Ayvalık'ın kırsal mahallelerinden Mutluköy girişinde, "Dikkat! koronanın girmesi yasaktır" şeklindeki uyarı levhası vatandaşlar tarafından tebessümle karşılanıyor.

Dünya'da küresel bir kabus haline dönüşen koronavirüs için esprili bir yaklaşımla ciddi uyarı yapmayı düşünen Muhtar Erdinç Tügen'in mahallenin giriş levhasına astığı not ile amacına ulaştı.

Kısa zamanda kırsal mahalle halkının hemen harekete geçerek koronavirüs salgınına karşı gereken tüm önlemleri alarak evlerinden dışarı çıkmadığını kaydeden Muhtar Tügen sonuçtan son derece memnun olduğunu belirtti.

Mutluköy Muhtarı Erdinç Tügen, "Şu anda dünyamızı tehdit eden ve son zamanlarda da Türkiye'mizde de görülen koronavirüsün halkımızın üzerinde çok büyük etkisi oldu. Kimisi korktu. Kimisi de endişe etti. Kimisi dalga geçti. Ama tabi ki bu durumu biraz daha asgariye indirebilmek için bir köy muhtarı olarak 'ne yapabilirim?' diye düşündüm. Köyümüzün de ismi "Mutluköyü" Bu kez de kendi kendime 'Mutluköy'e koronavirüs girmez. Mutluluğumuzu bozamaz. Girmek istese de giriş levhamızın altına 'Yasak' levhasını görünce, geri döner' şeklinde mizahi bir düşünce ile böyle bir şey yaptık." dedi.

Muhtar Tügen yaptığı açıklamada, "Dünya'yı kasıp kavuran koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesi üzerine devletimizin, hükümetimizin yanı sıra Sağlık Bakanımızın uğraşılarını çok yakından takip ediyor ve takdir ediyoruz. İnşallah en yakın zamanda ve en az kayıpla, ölüm vakaları yaşanmaksızın bu beladan millet olarak kurtuluruz." temennisinde bulundu.

Mutluköy Muhtarı Erdinç Tügen açıklamalarını şöyle sürdürdü;

"Köyümüzde 3 tane kahvehane var. Ama alınan önlemler kapsamında bu kahveler kapalı. Köyümüzde bir turizm işletmesi var. Burası da kapalı. Bunların yanı sıra köylümüz bu konuda son derece duyarlı. Öyle ki; komşular arası ziyaretler bile durdu. Tabiki televizyon ekranlarında bakanlığımızın yapacağı açıklamaları pür dikkat takip ediyoruz. Bu açıklamalara göre hareket ediyoruz. Biz de bu virüs salgının en az zararla atlatılması için hassas davranıyoruz."