Köy halkı hep birlikte karar aldı...15 yıldır kullanmıyorlar - Son Dakika

Köy halkı hep birlikte karar aldı...15 yıldır kullanmıyorlar

Bursa'nın kırsal mahallelerinden Alacaat'ta 15 yıl önce köy halkının aldığı kararla herkes sigarayı bıraktı.

Köy halkı hep birlikte karar aldı...15 yıldır kullanmıyorlar, System.String[]

Bursa'nın kırsal mahallelerinden Alacaat'ta 15 yıl önce köy halkının aldığı kararla herkes sigarayı bıraktı.


Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı 60 haneli kırsal Alacaat Mahallesi'nde 130 kişi yaşıyor. 15 yıl önce köylüler tarafından alınan kararla sigara içenlerin tamamı sigarayı bıraktı. Şu an köyde yaşayan hiç kimse sigara içmiyor. Alacaat Mahalle Muhtarı İlhan Sadık, "Köyümüzde 120-130 kişi yaşıyor ve bunların içinde hiçbir vatandaşımız sigara içmiyor. Bu manada parmakla gösterilecek köylerden birisiyiz. Köyde en son sigarayı Muammer ağabeyimiz içiyordu. O da bundan 15 yıl önce sigarayı bıraktı ve o tarihten bu yana da köyümüzde sigara içen yoktur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bizim köyümüzün bu özelliğini bilmesini isteriz" dedi.


Mahallede en son sigarayı bırakan Muammer Sakin de, "Ben 35 sene sigara içtim. Bundan 15 sene önce köyümüzde bir karar aldık. Herkes sigarayı bıraktı. 15 senedir bu köyde sigara içen bir vatandaşımız bile yok. Ben normalde sigarayı bırakmayı hiç düşünmezdim ama köy karar alınca bırakmak mecburiyetinde kaldık ama şimdi Allah razı olsun diyorum. Bizler için de çok iyi oldu" diye konuştu. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 09:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köy halkı hep birlikte karar aldı...15 yıldır kullanmıyorlar - Son Dakika

Son Dakika

Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor
Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu         
09:31
İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti         
09:19
Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı         
09:17
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi         
09:08
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler         
08:48
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı         
08:40
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak         
08:24
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
08:01
Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor         
07:55
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli         
07:37
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı         
07:23
Vekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu, gece yarısı Maltepe Cezaevi'ne gönderildi Vekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu, gece yarısı Maltepe Cezaevi'ne gönderildi         
03:10
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi         
01:31
Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı         
00:21
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
00:18
Sağlık Bakanı Koca'yı isyan ettiren kare: Maske takmış ama gözünü gerçeğe kapatmış Sağlık Bakanı Koca'yı isyan ettiren kare: Maske takmış ama gözünü gerçeğe kapatmış         
00:03
Son dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğlulları tutuklandı, CHP'li Berberoğlu gözaltına alındı Son dakika: Milletvekilliği düşürülen HDP'li Güven ve Farisoğlulları tutuklandı, CHP'li Berberoğlu gözaltına alındı         
23:52
Konyaaltı Sahili'ndeki şüpheli çuvallardan büyü malzemeleri çıktı Konyaaltı Sahili'ndeki şüpheli çuvallardan büyü malzemeleri çıktı         
23:26
İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu         
23:22
"Kutlama zamanı değil" diyen Dünya Sağlık Örgütü, koronada ikinci dalganın eylül ayında başlayabileceğini açıkladı         
23:15
Arjantin ekibi Gimnasia, Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi Arjantin ekibi Gimnasia, Diego Armando Maradona'nın sözleşmesini yeniledi         
23:11
Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler         
23:08
George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu         
23:03
Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu         
22:55
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi         
22:47
UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı         
22:30
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor         
22:05
Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı         
21:59
Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi         
21:47
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı         
21:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2020 09:48:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Köy halkı hep birlikte karar aldı...15 yıldır kullanmıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]