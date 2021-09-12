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Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü - Son Dakika

Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü

12.09.2021 15:54

Bir çok isim gibi Göksel'de şehir hayatından uzaklaşıp köy hayatına geçiş yapmıştı. Köy hayatını tercih edenler arasına şarkıcı Göksel'de dahil olmuştu. Ancak ünlü şarkıcının köy hayatı pek uzun sürmedi. Normalleşmeyle birlikte konser vermeye başlayan ünlü şarkıcı İstanbul'a dönüş yaptı.

Şarkıcı Göksel, pandemi başlamadan önce Fethiye'ye gitmiş ve satın aldığı köy evinde yaşamaya başlamıştı. Köydeki yaşamından paylaşımlar yapan Göksel, edindiği tecrübeleri de takipçileriyle paylaşıyordu.

ŞEHRE DÖNDÜ

Bu süreçte İstanbul'daki evini kapatan şarkıcı, normalleşmeyle birlikte şehre döndü. Hürriyet'in haberine göre konser programı nedeniyle İstanbul'daki evinde tekrar yaşamaya başlayan şarkıcının,sadece yaz aylarını köyde geçireceği öne sürüldü.

Ünlü şarkıcı Göksel'in köy hayatı bitti

"İNSAN HER ŞEYE ALIŞIYOR"

Ünlü şarkıcı köy yaşamıyla ilgili, "İnsan her şeye alışıyor. Değişik bir hayatı deneyimliyorum. Bu süreçte en çok market poşetlerini temizlerken zorlandım" açıklamasını yapmıştı.

Ünlü şarkıcı Göksel'in köy hayatı bitti
Ünlü şarkıcı Göksel'in köy hayatı bitti
Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü
Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü
Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü

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Son Dakika Magazin Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü - Son Dakika Magazin


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