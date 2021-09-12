Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü

Şarkıcı Göksel, pandemi başlamadan önce Fethiye'ye gitmiş ve satın aldığı köy evinde yaşamaya başlamıştı. Köydeki yaşamından paylaşımlar yapan Göksel, edindiği tecrübeleri de takipçileriyle paylaşıyordu.

ŞEHRE DÖNDÜ

Bu süreçte İstanbul'daki evini kapatan şarkıcı, normalleşmeyle birlikte şehre döndü. Hürriyet'in haberine göre konser programı nedeniyle İstanbul'daki evinde tekrar yaşamaya başlayan şarkıcının,sadece yaz aylarını köyde geçireceği öne sürüldü.

"İNSAN HER ŞEYE ALIŞIYOR"

Ünlü şarkıcı köy yaşamıyla ilgili, "İnsan her şeye alışıyor. Değişik bir hayatı deneyimliyorum. Bu süreçte en çok market poşetlerini temizlerken zorlandım" açıklamasını yapmıştı.