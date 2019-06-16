Köy hayır yemeğine 2 bin kişi katıldı
1 saat önce
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bilaller köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrı, 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:08 Kaynak: İHA
'nin Çan ilçesine bağlı Bilaller köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrı, 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.
Bilaller köyü camisinde düzenlenen geleneksel köy hayrında Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Kılınan öğle namazının ardından 2 bin kişiye pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Geleneksel köy hayrına çevre köy halkları da katıldı. Bilaller Köyü Muhtarı Yakup Gökkaya
, "Hayrımıza katılarak bizleri onurlandıran tüm misafirlere teşekkür ederim" dedi. - ÇANAKKALE
Son dakika! Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var
Türkiye Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi
Netanyahu'nun eşine, devletin kaynaklarını suistimalden 15 bin dolar para cezası
Tarihi yayına saatler kala Küçükkaya'dan ilginç açıklama: Yapamazsam kınarsınız