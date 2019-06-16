Son Dakika Haberleri: Köy hayır yemeğine 2 bin kişi katıldı
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Köy hayır yemeğine 2 bin kişi katıldı

1 saat önce

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bilaller köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrı, 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Köy hayır yemeğine 2 bin kişi katıldı, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bilaller köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrı, 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Bilaller köyü camisinde düzenlenen geleneksel köy hayrında Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Kılınan öğle namazının ardından 2 bin kişiye pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Geleneksel köy hayrına çevre köy halkları da katıldı. Bilaller Köyü Muhtarı Yakup Gökkaya, "Hayrımıza katılarak bizleri onurlandıran tüm misafirlere teşekkür ederim" dedi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:08 Kaynak: İHA
çanakkale, Güncel
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