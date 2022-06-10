Köy içinde iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Köy içinde iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

10.06.2022 14:57
Köy içinde iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çepnibektaş Mahallesinde biri sepetli iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çepnibektaş Mahallesinde biri sepetli iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Çepnibektaş Mahallesinde sabah saat 09.30 sıralarında G.K.(68) idaresindeki 45 TS 410 plakalı sepetli motosiklet ile seyir halindeyken karşı istikametten gelen H.Ş.(20) idaresindeki 45 TB 924 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü H.Ş. ve arkasında yolcu olarak bulunan İ.Ş. hafif şekilde yaralandı. Yaralıların Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Köy içinde iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Köy içinde iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Kaynak: İHA

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köy içinde iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köy içinde iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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