Köy imamı sahura kalkamayan vatandaşları uyandırdı - Son Dakika

Köy imamı sahura kalkamayan vatandaşları uyandırdı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir köy imamı, sela sesini duymayan vatandaşları aracıyla evleri tek tek dolaşarak sahura uyandırdı.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Güzelyurt köyü cami imam-hatibi Yasin Vural, Ramazan ayının ilk sahurunda vatandaşları uyandırmak için sela okudu. Sela sonrası evlerin ışıklarının yanmadığını gören Vural, sokaklarda aracıyla dolaştı. Vatandaşları evlerinin önünde korna çalarak sahura uyandırmaya çalıştı. 250 haneli köyde yaklaşık 700 vatandaş ikamet ediyor.

10 yıldır Güzelyurt Camii'nde imam-hatiplik görevini sürdüren Yasin Vural, "Selamızı verdik, baktık ışıkları yanmayanlar mevcut. Arabamla onları dolaştım. Uyanamayan kardeşlerimizi, büyüklerimizi, yaşlılarımızı uyandırmaya çalıştım. Birkaç yer kaldı onları da dolaştıktan sonra inşallah sahurumuzu da yapacağız" dedi.