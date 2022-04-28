Köy imamının hesaplarından 4 dakikada 20 bin liralık alışveriş - Son Dakika
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Köy imamının hesaplarından 4 dakikada 20 bin liralık alışveriş

28.04.2022 11:21
Köy imamının hesaplarından 4 dakikada 20 bin liralık alışveriş

Kars'ta internette dolaşırken telefonu hacklenen köy imamının hesaplarından 4 dakikada yaklaşık 20 bin liralık alışveriş yapıldı.

Kars'ta internette dolaşırken telefonu hacklenen köy imamının hesaplarından 4 dakikada yaklaşık 20 bin liralık alışveriş yapıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kesikköprü köyünde imamlık yapan Osman Doğan, internette gezdiği sırada birden bire telefonu çökertildi. Hackerler tarafından hesapları kopyalanan imam Osman Doğan'ın hesaplarından 4 dakikada yaklaşık 20 bin liralık alış veriş yapıldı.

Durumu ilgili bankalara bildirerek hesaplarını donduran imam Osman Doğan, yetkilerden yardım bekliyor.

"20 bin lira dolandırıldım"

Kesikköprü köyü imamı Osman Doğan, "16 Nisan 2022 tarihinde telefonuma internette gezindiğim sırada virüs bulaştı. ve hackerlar tarafından telefonun çökertildi. Hesaplarıma erişildi. Hesaplarım kopyalandı. PTT AVM ve Finansbank hesabımdan yaklaşık 20 bin lira alış veriş yapıldı. Bunların dekontları elimdedir" dedi.

Mağdur olduğunu ifade eden Doğan, "Ben yetkili yerleri arayarak hesaplarımı kapattım. Fakat benden dekont istendi. Dekontları kendilerine attım. Hiçbir şey yapmadılar. Halbuki siparişi direk iptal edebilirlerdi. Şuan mağdur durumdayım. Hiç kimse sahip çıkmıyor. Yetkililerden yardım istiyorum. 4 dakika içerisinde yaklaşık 20 bin lira alış veriş yaptılar" diye konuştu.

Elindeki hesap dekontlarını göstererek yetkililere seslenen imam Osman Doğan, suçluların yakalanmasını istedi. - KARS

Köy imamının hesaplarından 4 dakikada 20 bin liralık alışveriş
Köy imamının hesaplarından 4 dakikada 20 bin liralık alışveriş
Köy imamının hesaplarından 4 dakikada 20 bin liralık alışveriş

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Osman Doğan, alışveriş, Arpaçay, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köy imamının hesaplarından 4 dakikada 20 bin liralık alışveriş - Son Dakika


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