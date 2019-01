Köy Kadınları Sahne Tozunu Sevdi

DURMUŞ GENÇ - Muğla 'nın Menteşe ilçesinde 2 yıl önce tiyatro topluluğu kuran köylü kadınlar, gündüzleri bağ, bahçe, ev ve tarlalarda çalışıyor, akşamları ise "Sarı İnek" adlı oyunun provalarını yapıyor.Menteşe ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Yaraş Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, sabah saatlerinde büyük zahmetlerle başladıkları ev işlerini yürütürken bir yandan da gün içerisinde tarlada çapa yapıyor, ormandan odun kesiyor, topladıkları odunları kırıp el arabaları ile evlerine taşıyor.Günün ilerleyen saatlerinde hayvanlarına yem vererek süt sağıp yoğurt hazırlayan kadınlar, yemek hazırlayarak akşam eve gelen eşleri ve çocuklarıyla oynadıkları tiyatro oyununun provalarına katılıyor.Akşam saatlerinde belediyenin kendilerine tahsis ettiği iki otobüsle ilçe merkezine gelerek kültür merkezinde buluşan köy kadınları, hazırlandıkları oyunun provalarını yaparken, eşleri ise kendileri ile gelen çocuklara bakıyor.Menteşe Belediyesi tiyatro eğitmeni ve oyuncu koçları ile hazırlıklarını sürdüren kadınlar, "Sarı İnek" adlı oyunda, köyde kaçırılan bir ineğin bulunması için geçen hikayede hünerlerini sergiliyor.2017 yılında ilk tiyatro oyunları "Köy Düğünü" ile izleyici karşısına çıkan ve oyunu bir çok köyde sergileyerek büyük beğeni toplayan köylü kadınlar, geçen süre içerisinde 2 tiyatro oyunu ve bir klipte yer alarak oyunculuklarını geliştirdi.Geçtiğimiz yıl Ankara 'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan 'ın da katıldığı "Dünya Kadın Çiftçiler" gününde bir oyun sergileyen kadınlar, son olarak Mabel Matiz 'in seslendirdiği "A Canım" şarkısının klibinde rol aldı.Köylü kadınlar, kendilerine şans verilmesi halinde dizi ve sinema filmlerinde de oynamak istediklerini söylüyor."Tiyatrocu kadınlar ilçemizi tanıtım yüzü oldu"Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş , AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırsal kesimde yaşayan kadınların sosyal hayata katılmaları için çalışma yürüttüklerini söyledi.Gümüş, gündüzleri ev, tarla işleri ve hayvancılıkla uğraşan kadınları, akşamları eş ve çocuklarının da katılımıyla tiyatroya getirdiklerini ve onlara her konuda destek verdiklerini belirtti. Gümüş, "Belediyemize bağlı 48 kırsal mahallemiz var. Belediye olarak bu bölgelerde kadın ve çocuklara yönelik çalışmalar yapmaya başladık. Bunlardan en önemlisi ve Türkiye örnek olan Yaraş Köy Tiyatro grubu oldu." dedi.Yaraşlı kadınların oynadıkları tiyatro ile isimlerinden söz ettirdiğini ve kentin tanıtım yüzü olduklarına dikkati çeken Gümüş, "Amacımız gündüz tarlada çiftçilik yapan kadınların neler yapabileceğini tüm ülkemize göstermek. Türk kadının neler başarabileceğini göstermek istedik." diye konuştu."Köylü kadın hiçbir şeyden korkmaz dedik ve başardık"Kadın oyunculardan 69 yaşındaki Adile Akıncı, tiyatroyla 2 yıl önce tanıştığını ve bir daha bırakamadığını söyledi.Köydeki kadınların artık evlerinde çıkıp sahne tozu yutmaya alıştığını anlatan Akıncı, şunları söyledi:"Tüm kadınlar heyecanla provalara katılıyor. Biz bu işi heyecanla ve zevkle yapıyoruz. Tüm kadınların da tiyatroya katılmasını istiyoruz. Zaten akşama kadar ev ve tarla işleriyle uğraşıyoruz, ama akşamı sabırsızlıkla bekleyip tiyatro oyunumuzun provalarını gerçekleştiriyoruz. Tiyatroya başladıktan sonra İstanbul ve Ankara'ya gittik ve oyunlarımızı oynadık. Köylü kadın hiçbir şeyden korkmaz, her şeyi yapar dedik ve bu işi başardık. Biz bunu içimizden gelerek yapıyoruz ve tiyatroyu çok seviyoruz. Oyunlarımızı bütün illerde sergilemek istiyoruz."Yaraş Muhtarı eşi Fatma Aydoğdu ise tiyatroya 2 yıl önce Mersin 'e bağlı Arslanköy 'de kurduğu tiyatroyla dünyaya sesini duyuran Ümmiye Koçak 'tan etkilenerek başladıklarını dile getirdi.Köyde kurulan tiyatroya kadınların büyük destek verdiğini ve yeni bir oyunda rol almak için kadınların adeta yarıştığını vurgulayan Aydoğdu, "Biz hiçbir işimizden geri kalmadık. Ev işlerimizi, tarla ve hayvancılık işlerimizi ve yemeğimizi akşama kadar hazırlayıp akşam sabırsızlıkla sahneye çıkmayı bekliyoruz. Eşlerimiz ve çocuklarımız da bize büyük destek veriyor. Biz bu işi çok büyük bir zevkle yapıyoruz." dedi."Tarlanın tozuna da sahnenin tozuna da alıştık"Aydoğdu, 3 tiyatro oyunu ve bir şarkı klibinde yer aldıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:"Biz tarlanın tozuna da sahnenin tozuna da alıştık artık. Muğla'yı tüm Türkiye'ye tanıttığımız için herkes bize teşekkür ediyor. Klipte oynadıktan sonra da çok telefon aldık. Biz kadınların neler yapabileceğini herkese gösterdik. Bundan sonra da yeni oyunlarla tiyatroya devam etmek istiyoruz."Oyunculardan Hatun Arslan da hayatında hiç sinema veya tiyatro izlemeye gitmediğini ancak ilk defa tiyatro oyununda oyuncu olarak yer aldığını dile getirdi.Akşama kadar ev ve tarla işlerinde çalıştıklarını anlatan Arslan, "Zaten akşama kadar yoruluyoruz. Tiyatro bize hobi gibi geliyor. Bütün yorgunluğumuzu atıyoruz. Çok eğleniyoruz. Tüm kadınların da mutlaka tiyatro oyununa katılmalarını ve sahne tozunu yutmalarını istiyorum." diye konuştu.Çocuk oyuncuların da rol aldığı oyun 18 Ocak'ta Menteşe'de sahnelenecek. Oyunun daha sonra kırsal mahallelerde de sahnelenmesi hedefleniyor.