Köy Kadınları Sporla Obeziteden Korundu

Kırklareli
Sağlık Müdürlüğünce yürütülen "Obezite Kaderimiz Değil Projesi" kapsamında 14 köy ile bir beldede 350 kadına spor ve beslenme eğitimi verildi.
İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında başladıkları proje kapsamında, özellikle obeziteye daha fazla meyilli kırsal alanda yaşayan kadınlara ulaştıklarını söyledi.
Proje ile 14 köy ile bir beldede 350 kadını obeziteden koruduklarını belirten Cerit, bu kadınları sağlıklı yemek hazırlama, pişirme teknikleri, fiziksel aktiviteler ile sağlıklı beslenme gibi konularla donattıklarını ifade etti.
Bazı köylere spor aletleri yerleştirildiğini anlatan Cerit, köylerde de artık spor yapılabildiğini belirtti.
Projenin mali bütçesinin Trakya
Kalkınma Ajansınca karşılandığını bildiren Cerit, "Doktor Club Adwards yarışmasına başvurduk ve Türkiye
'de 142 projeden ilk 60 proje içerisine girmeye başardık. Daha sonra internet üzerinden 60 proje üzerinde oylama başladı. 17 bin doktor tarafından projemiz oylanarak Türkiye ikinciliğine seçildi. Biz ilimizin adının böyle bir platformda duyulmasından oldukça gururluyuz." diye konuştu.
Projelerini Türkiye ikinciliğine layık gören tüm jüri ve oy kullanan doktorlara teşekkür eden Cerit, "Projemizin halen devam etmesi ve geniş kitlelere yayılması bizleri mutlu etti. Biz proje kapsamında şu an 350 kadınımızı takip ediyoruz. Proje ile birçok kadınımız fazla kilolarından kurtuldu." dedi.
Cerit, projelerini tüm Türkiye'ye yaymayı istediklerini ifade ederek, obezite ile sonuna kadar mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.
"Projede yüzde 60 başarı yakalandı"
Proje Koordinatörü Dr. Cihangir
Bayburtluoğlu ise kırsal alanda yaşayan kadınların projeye büyük bir ilgi gösterdiğini belirtti.
Kadınların eğitimlere katılmak için adeta can attıklarını ifade eden Bayburtluoğlu, projenin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü anlattı.
Proje sayesinde çok sayıda kadını obeziteden kurtardıklarını vurgulayan Bayburtluoğlu, şunları kaydetti:
"Normalde bu tür projeler hazırlandığında katılım çok olmuyor. Bizim projemizde ise katılım oldukça yüksekti. Kilo vermede yüzde 60 bir başarıya ulaştık ve projemizin devamlılığı da var. 16 kilo ile 6 kilogram arasında bir sağlıklı kilo verme oranlarına ulaştık. Biz burada sadece fazla kilolarımızdan değil, vücuttaki yağ ve kemik oranlarını da kontrol altına aldık." dedi.
Bayburtluoğlu, kendisinin de proje kapsamında 25 kilogram verdiğini belirtti.