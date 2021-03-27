SİVAS Köy kadınlarının ilmek ilmek dokuduğu halılar, gelir kapısı oldu - Son Dakika

SİVAS Köy kadınlarının ilmek ilmek dokuduğu halılar, gelir kapısı oldu

27.03.2021 11:49

Köy kadınlarının ilmek ilmek dokuduğu halılar, gelir kapısı olduSİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yukarı Çakmak köyünde bulunan ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 2 yıldır faaliyetlerini sürdüren halı dokuma atölyesi, çeşitli yaş gruplarındaki 19 kadın kursiyeri ile üretim yapıyor.

Köy kadınlarının ilmek ilmek dokuduğu halılar, gelir kapısı oldu

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yukarı Çakmak köyünde bulunan ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 2 yıldır faaliyetlerini sürdüren halı dokuma atölyesi, çeşitli yaş gruplarındaki 19 kadın kursiyeri ile üretim yapıyor. İŞKUR destekli atölyede kurs görerek meslek öğrenen kadınlar, kazandıkları para ile aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

Yıldızeli ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Yukarı Çakmak köyünde 2 yıl önce açılan halı dokuma atölyesi, pandemi nedeniyle verilen aradan sonra yeniden faaliyetlerine başladı. Köyde bulunan çeşitli yaş gruplarındaki 19 kadın sabahın erken saatlerinde evlerindeki işlerini bitirdikten sonra atölyenin yolunu tutuyor. İlk olarak atölyenin sobası yakarak ortamı ısıtan kursiyerler, ardından çalışmalara başlıyor. Kadınlar tezgahlarındaki yerlerini alarak, kendilerine verilen kilim veya halıyı özenle dokumaya başlıyor. Bin ilmek karşılığı 1 lira kazanan kadınlar, İŞKUR'un sigorta ve maaş desteğinden de yararlanıyor. Kadınların köyde dokuduğu halı ve kilimler Malatya'daki bir işletmeye gönderiliyor.

Kurs hakkında bilgi veren köy muhtarı Rüstem Armakan (60), Kursumuz, Yıldızeli Halk Eğitim müdürü iş birliği ile 2 yıl önce açıldı. Pandemiden dolayı ara vermiştik, şu an devam ediyoruz. 19 kursiyer bir de eğitmenimiz var. Dokunan halılar Malatya'dan bir firmaya gidiyor. Malatya'dan malzemeler geliyor ve kadınlarımız burada işçiliğini yapıyor. Halıların dokunması bittikten sonra sahibi gelip ilmek hesabından halıları teslim alıyor. İŞKUR'dan da 3 aydır destek alınıyor. Günlük kursiyerlerimiz İŞKUR'dan 45 TL kazanıyor ve sigortaları var. Haftanın 5 günü gelip, günde 6 saat çalışıyorlar dedi.

'HANIMLAR İSTEKLİ VE ÇOK SEVİYORLARLAR'

Atölyenin halı dokuma kursu eğitmeni Şule Sarar (47) ise, 13 yaşında Halk Eğitim Merkezi kurslarında halı dokumayı öğrendim. Orada sertifikalar aldım. Şimdi burada öğreticilik yapıyorum. Hanımlarımız çok istekli, bu işi çok seviyorlar ve bırakmak istemiyorlar. Hallerinden memnunlar ve ortamları rahat. Bu da bol ürün almamıza yol açıyor. Bu iş sıkıcı değil, güzel ilerliyorlar. Büyükleri annem, küçükleri kızım gibi ve hepsini çok seviyorum. Herkese tavsiye ederim. Köylerde öğreticilik yapmak istiyorum. Çünkü buralardaki ortam daha samimi, daha güzel. Halılarımız buradan Malatya'ya gidiyor. Hanımlarımız bu kursun devam etmesini çok istiyorlar. Bizim 3 kalitede halımız var. Hereke, Bünyan ve Sivas halısı yapıyoruz. Sivas halısını her yere tanıtmak istiyoruz. Meşakkatli bir iş ama güzel sonuçlar alıyoruz diye konuştu.

'HEM OKUYUP, HEM PARA KAZANMAK İSTEDİM'

Kursta eğitim gören Anadolu Üniversitesi İlahiyat Ön lisans öğrencisi Neriman Güveç (23), Buraya böyle bir kurs açmışlar. Ben de öğrenciyim. Hem okuyup hem para kazanmak istedim. Yöresel halılar bunlar. Geçmişimiz unutulmamalı dedi.

Ev hanımı Şerife Güveç (56) ise, Muhtarımız kursun açıldığını söyledi. Biz de geldik burada halı dokuyoruz. Allah bereket versin, para da kazanıyoruz. Burada güzel vakit geçiriyoruz. Hocamın gözde öğrencisi oldum ve bana kurdele hediye etti dedi.

'EVDE DURAMIYORUZ.'

Köylülerden Hatice Kartal (40), ise Burada halı dokuyoruz ve yaptıklarımızın daha çok değerlenmesini istiyoruz. Halılarımız ne kadar çok tanınır ve satılırsa bizim için o kadar iyi. Halı dokumayı ilk kez burada hocamız sayesinde öğrendik. Çalışmalarımız güzel ilerliyor. Arkadaş ortamımız çok güzel burada sosyalleşiyoruz. İlmek sayarken bile kafamız dağılıyor. Sabahları 9'da geliyoruz. İşlerimiz olduğunda öğleden sonra çıkıyoruz. İşi olmayan da istediği saate kadar burada çalışıyor. Çok mutluyuz halı dokumaktan. Bu sanatı değerlendiriyoruz. Biz Türk kadınlarının bunları yaşatması, unutmaması ve gelecek nesillere taşıması lazım. Çünkü bunlar bizim el emeği, göz nurumuz. Bu yüzden ön planda olmasını istiyorum dedi.

Evli ve 5 çocuk annesi Halime Gülem de (38), 2 yıldır halı dokunuyoruz. Küçük küçük başladık ve şu an ilerletmiş durumdayız. Şimdi bayrak dokuyorum.

Bu bayrağı dokurken gurur duyuyorum. Bayrağımız Bünyan halısı kalitesindedir. Her bir santime 4 sıra sığıyor ve 766 telden oluşuyor. Bu bayrak 1 metre eninde 75 santimetre boyundadır. Bu işi severek yapıyorum. Alıştık halı dokumaya ve evde duramıyoruz. Kadınlara böyle bir istihdam sağlanması çok güzel. Eşim çalışmıyor ve öğrencilerim var. Buradan kazandığım para ile evime gelir sağlıyorum ifadelerini kullandı.

SİVAS Köy kadınlarının ilmek ilmek dokuduğu halılar, gelir kapısı oldu
SİVAS Köy kadınlarının ilmek ilmek dokuduğu halılar, gelir kapısı oldu
SİVAS Köy kadınlarının ilmek ilmek dokuduğu halılar, gelir kapısı oldu
SİVAS Köy kadınlarının ilmek ilmek dokuduğu halılar, gelir kapısı oldu
SİVAS Köy kadınlarının ilmek ilmek dokuduğu halılar, gelir kapısı oldu
SİVAS Köy kadınlarının ilmek ilmek dokuduğu halılar, gelir kapısı oldu
SİVAS Köy kadınlarının ilmek ilmek dokuduğu halılar, gelir kapısı oldu
SİVAS Köy kadınlarının ilmek ilmek dokuduğu halılar, gelir kapısı oldu
SİVAS Köy kadınlarının ilmek ilmek dokuduğu halılar, gelir kapısı oldu
SİVAS Köy kadınlarının ilmek ilmek dokuduğu halılar, gelir kapısı oldu
SİVAS Köy kadınlarının ilmek ilmek dokuduğu halılar, gelir kapısı oldu
SİVAS Köy kadınlarının ilmek ilmek dokuduğu halılar, gelir kapısı oldu
SİVAS Köy kadınlarının ilmek ilmek dokuduğu halılar, gelir kapısı oldu
SİVAS Köy kadınlarının ilmek ilmek dokuduğu halılar, gelir kapısı oldu
SİVAS Köy kadınlarının ilmek ilmek dokuduğu halılar, gelir kapısı oldu
SİVAS Köy kadınlarının ilmek ilmek dokuduğu halılar, gelir kapısı oldu
SİVAS Köy kadınlarının ilmek ilmek dokuduğu halılar, gelir kapısı oldu
SİVAS Köy kadınlarının ilmek ilmek dokuduğu halılar, gelir kapısı oldu
SİVAS Köy kadınlarının ilmek ilmek dokuduğu halılar, gelir kapısı oldu

Halk Eğitim Merkezi, Yıldızeli, Hisarcık, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS Köy kadınlarının ilmek ilmek dokuduğu halılar, gelir kapısı oldu - Son Dakika


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