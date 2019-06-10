Köy kahvaltısından zehirlendikleri öne sürülen 3 kişiden 1'i öldü (2)

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TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki restoranda ailesiyle serpme kahvaltıya giden, akşam saatlerinde rahatsızlanınca Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Meryem İlhan (78)...
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:27 Kaynak: DHA
TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki restoranda ailesiyle serpme kahvaltıya giden, akşam saatlerinde rahatsızlanınca Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Meryem İlhan (78) son yolculuğuna uğurlandı.
Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından İlhan'ın cenazesi yaşadığı Beyazıt Mahallesi'ne gönderildi. İkindi namazının ardından Bereket Cami'nde cenaze namazı kılındı. İlhan, memleketi olan Keles ilçesi kırsal Haydar Mahallesi'nde toprağa verildi.
Enver Fatih TIKIR- Mehmet İNAN/BURSA,
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