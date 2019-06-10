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Köy kahvaltısından zehirlendikleri öne sürülen 3 kişiden 1'i öldü

5 saat önce

BURSA'da Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü sabahı ailece gittikleri restoranda köy kahvaltısı yaptıktan sonra rahatsızlanan kayınvalide öldü, damat hastanede tedavi altına alındı.

Köy kahvaltısından zehirlendikleri öne sürülen 3 kişiden 1'i öldü, System.String[]
BURSA'da Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü sabahı ailece gittikleri restoranda köy kahvaltısı yaptıktan sonra rahatsızlanan kayınvalide öldü, damat hastanede tedavi altına alındı. Bir başka müşterinin de aynı şikayetle hastaneye yatırıldığı olayla ilgili gözaltına alınan restoran sahibi, adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı. Bayram süresince 3 bin müşteriyi ağırladıklarını bildiren restoran yetkilileri, iddiaları kabul etmezken, Tarım İl Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı görevlileri, kahvaltıda yenilen ürünlerden numune aldı.
Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü olan 5 Haziran sabahı, Yıldırım ilçesinde bir restoranda ailece köy kahvaltısı yapan Sertaç Özdemir (41) ile kayınvalidesi Meryem İlhan (78), mide bulantısı şikayetiyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Aynı yerde kahvaltı eden bir başka müşteri de yine aynı şikayetle hastaneye götürüldü. Zehirlenme belirtisi gösteren Özdemir ve İlhan ile adı açıklanmayan 3'üncü kişi, tedavi altına alındı. Taburcu edilerek evine gönderilen Meryem İlhan. zehirlenme olayından 4 gün sonra yeniden fenalaştı. Yakınları tarafından ikinci kez hastaneye götürülen İlhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün gece hayatını kaybetti. İlhan'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, halen hastanede tedavi altında tutulan Sertaç Özdemir, "Bayramın ikinci günü ailem ve akrabalarımla kahvaltıya gittik. Güzel zaman geçirdik. Aradan birkaç saat geçtikten sonra mide bulantısı başladı. Yedi, sekiz saat sonra daha da fenalaştık. Hastaneye geldik. Kayınvalidemi dün gece kaybettik. Hem jandarma hem polis, tahkikat başlattı. İfademizi aldılar" dedi. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan restoran sahibi H.K. ise çıkarıldığı adliyede nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.
'3 BİN KİŞİYİ AĞIRLADIK, İDDİAYI KABUL ETMİYORUZ'
İddialar üzerine restoran adına açıklama yapan İşletme Müdürü Eylül Koç, şunları söyledi:
"Ramazan Bayramı'nda 3 bin müşterimizi restoranımızda ağırladık. Bu iddiayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bayramda ya da bayram haricindeki tüm zamanlarda işletmemizde tüm gıda ürünlerinin her an denetimleri yapılıyor. Barkod sistemiyle ürünlerimiz takip ediliyor. Son kullanma tarihli ürünlere karşı da hassasiyetle denetim yapılıyor. Öte yandan kullandığımız ürünlerin kalitesine, çalışanlarımızın hijyen anlayışına güveniyoruz. Olayın ardından Tarım İl Müdürlüğü'nden, Sağlık Bakanlığı'ndan ve bazı kurumlardan denetime geldiler. Tüm incelemeleri yapıp, numune ürünler aldılar. Olumsuz hiçbir bulguya rastlanmadı.
Hizmet vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza Allah'tan şifa diliyoruz ancak işletmemize yönelik iddiaları kabul etmiyoruz."  


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:05 Kaynak: DHA
Bursa, Ramazan Bayramı, Güncel
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