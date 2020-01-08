Köy kooperatifinde 12 kişi istihdam ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Köy kooperatifinde 12 kişi istihdam ediliyor - Son Dakika Ekonomi

Köy kooperatifinde 12 kişi istihdam ediliyor

7 saat önce

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde köy muhtarları tarafından kurulan Tepecik Köyü Kırsal Kalkınma Kooperatifi'nin üretim, istihdam ve ek gelir sağlama yönündeki faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.

Köy kooperatifinde 12 kişi istihdam ediliyor, System.String[]

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde köy muhtarları tarafından kurulan Tepecik Köyü Kırsal Kalkınma Kooperatifi'nin üretim, istihdam ve ek gelir sağlama yönündeki faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.


Köy kooperatifinde giyim ürünleri, pazar çadırı şemsiyeleri ve nevresim gibi tekstil alanında üretim faaliyetleri yapıldığını belirten Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, "Sermaye sahipleri tarafından yatırım yapma anlanında pek cazip görülmeyen bölgelerde, yerel gayretle istihdam, üretim ve gelir sağlama açısından kooperatifçilik anlayışı son derece büyük bir önem arz etmektedir. Kooperatifimizde Muhtarımızın koordinesinde 8'i kadın olmak üzere 12 köy sakinimiz çalışmaktadır. Ancak, bunun sadece çalışma ve ek gelir sağlama hususunda değerlendirilmemesi gerektiğini, aynı zamanda kadınlarımızın sosyo-ekonomik hayata uyum sağlaması, kooperatif yönetim ve genel kurulu üyeliği ile iş ve demokratik hayatta söz sahibi olduğunu anımsatmak ve bilinç kazandırmak açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.


Kaymakam Akbulut, "Çavdarhisar ilçesi tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamakta. Özellikle kış ayları ilçemizde yoğun bir şekilde geçiyor ve ek gelir sağlama imkanları son derece kısıtlı. Bu tespit ile birlikte vardığımız kanı, kooperatiflerimizi artırarak kapalı ve sıcak alanlarda köy sakinlerimizin hem çalışması hem de gelir sağlaması açısından büyük bir imkan oluşturabileceğimizdi. Bu yönde de olumlu geri dönüşler almak bizleri mutlu ve tatmin etti. Bu çalışmanın diğer köylerimize örnek olduğunu ve bu alandaki gayret kıvılcımlarını görmek ilçemizin geleceği adına umut verici" ifadelerini kulandı. - KÜTAHYA

Çavdarhisar, Tepecik, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
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