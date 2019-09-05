Köy köy dolaşarak çocuklara kitap dağıtıyor

Kahramanmaraş'ta 3 yıl önce katıldığı bir fuardan aldığı kitapları köyünde dağıtan Ahmet Yerlikaya, zamanla çevre illere de yaydığı ve 2 yıl önce dernek kurarak kurumsallaştırdığı bu gönüllü faaliyeti sayesinde çocukların kitap ve bilim dergileriyle buluşmasını sağlıyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan fabrika işçisi 32 yaşındaki Yerlikaya, 3 yıl önce fuardan aldığı kitapları köyünde çocuklara dağıtıp bunu sosyal medyadan paylaşınca bağışçıların ilgi odağı oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen kitapları ilk aşamada çevresindeki köylerde dağıtan Yerlikaya, bağışlar artınca çevre illerdeki köyleri de dolaşarak daha çok çocuğu kitaplarla buluşturmaya başladı.

Kahramanmaraş ve civar illerde köy ve yaylaları dolaşan Yerlikaya, yılmadan çocuklara kitap, bilimsel dergi ve ansiklopedi hediye ediyor.

2 yıl önce başkanı olduğu "Kitap ve Çocuk Derneği"ni kurarak çalışmalarını kurumsallaştıran Ahmet Yerlikaya 3 yılda kırsal alanda yaşayan 12 bin çocuğun kitapla buluşmasını sağladı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde tarım işçilerinin kaldığı çadırlara gezerek, kitap ve bilim dergileri dağıtan Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman kitaba ulaşamayan, kitap alma imkanı olmayan çocuklar bulunduğunu belirtti.

Kitap dağıtmaya başladıktan sonra artan ilgi ve genişleyen çalışma alanı nedeniyle dernek kurduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi:

"Ben her gün bu işi yapmıyorum. Çalışmadığım günlerde bu işlerle meşgul oluyorum. 3 yıl önce başlarken araç yakıtı dahil hepsini ben kendim karşılamaya çalışıyordum ama o da tabii bir yere kadar. Şu anda derneğimizin onaylı yardım hesabı var. O hesap aracılığıyla bize yardım geliyor. Biz de yardımı bu şekilde çocuklara ulaştırmaya çalışıyoruz. Çalışmadığım zamanlarda hem dernek işleriyle uğraşıyor hem de bir yerlere gidip çocukları sevindirmeye çalışıyorum. Sağ olsun bağışçılarımız var. Dernek giderleri olsun kitap temini olsun karşılıyorlar. Onlara çok çok teşekkür ediyorum."

"Kitap okuyan çiftçimiz olsun"

Kendisinin de zor şartlarda okuyup ancak lise eğitimini tamamlayabildiğini belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Ben de bu çocuklar gibi köyde doğdum, büyüdüm. Öğretmen olmayı çok istedim ama hastalık ve maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversiteye gidemedim. Şu anda da bu öğretmenliği bir nevi yaşıyorum. Çocukların kitap alınca sevinişi, okuyuşları ve geri dönüşleri... Bazen bize muhtarlar video gönderiyor. İnanın müthiş bir hazzı var. Çok mutluyum. Bu ülkeye faydalı olmak istiyorum. Bu ülkeyi, Türkiye'yi çok seviyorum. Faydalı olmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve çocukların bu geri dönüşlerini gördükçe de zaten yetiyor."

Genel olarak kitap okuma konusunda istenen yerde olunmadığını ancak bunun değişmesi gerektiğini ifade eden Yerlikaya, "Babalar arabalar alıyor bir sigaraya 20 lira veriyor ama kitap almada maalesef biraz cimriyiz. Bunu değiştirmemiz lazım. Çocuklar kitap okusun. Mesleği ne olursa olsun kitap okusun. Kitap okuyan bir çiftçimiz olsun, kitap okuyan bir esnafımız olsun. Kitap okusun ufukları açılsın, hayalleri olsun, bir şeyler yapmak istesinler benim amacım o." diye konuştu.

Yerlikaya, gittikleri yerlerde kimi zaman büyüklerin de kitap istediğini, onlara da kitap hediye ettiklerini sözlerine ekledi.