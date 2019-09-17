Köy köy dolaşarak okulları onarıyorlar

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 4 kişilik "Mobil Onarım Ekibi", köy okullarının bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.

Vali İlker Gündüzöz'ün talimatıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulan ve elektrikçi, tesisatçı, mobilyacı ile kaynakçıdan oluşan "Mobil Onarım Ekibi" köyleri dolaşarak okulların ihtiyaçlarını belirledikten sonra bakım ve onarımını yapıyor.

Yaklaşık 2,5 ay önce oluşturulan ekip, şimdiye kadar 250 okulun ihtiyaçlarını giderdi.

"Ekibin mesai kavramı yok"

Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, yaptığı açıklamada, ekibe, okulların ihtiyacına göre kaynak ve malzeme desteği sağladıklarını söyledi.

"İlimizdeki 711 okulun büyük bir kısmı köy okulu olduğundan bakım ve tamir için il merkezinden usta götürmemiz çok zor oluyor. Basit bir iş için bu kadar mesafeyi gidip gelmekte zorluk yaşıyorlar. Bu sorunu çözmek için mobil ekip oluşturduk." diyen Engin, "Ekibimiz köy köy dolaşarak okulların ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyor. Ekibin mesai kavramı yok. Okulları dolaşarak eksiklikleri gideriyorlar. Sıra, kaynak, merdiven, korkuluk, kapı kolları, bozuk kapıları, su tesisatı, okul çatısı ve elektrik gibi tüm işleri yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Engin, bugüne kadar yaklaşık 3,5 milyon lira tasarruf elde ettiklerini belirterek, ekibin yıl sonuna kadar okulların bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi.

İl merkezine 48 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyündeki okulun bakım ve onarımını yapan ekibin sorumlusu Orhan Aras da günde ortalama 3-4 köye gittiklerini kaydederek, "Hedefimiz çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim almaları için tüm okullarımızın eksikliklerini tamamlamaktır." diye konuştu.