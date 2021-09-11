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Köy köy dolaşıp aşı yapan sağlık ekipleri Kars'ı "mavi" kategoriye taşıdı - Son Dakika

Köy köy dolaşıp aşı yapan sağlık ekipleri Kars'ı "mavi" kategoriye taşıdı

11.09.2021 11:39
Köy köy dolaşıp aşı yapan sağlık ekipleri Kars'ı

Kars'ta, Kovid-19 ile mücadelede aşılama oranlarını artırmak için oluşturulan sağlık ekipleri, zorlu coğrafyadaki en ücra köylere de giderek çalışma yürüttü ve kenti mavi kategoriye taşıdı.

Kars'ta, Kovid-19 ile mücadelede aşılama oranlarını artırmak için oluşturulan sağlık ekipleri, zorlu coğrafyadaki en ücra köylere de giderek çalışma yürüttü ve kenti mavi kategoriye taşıdı.

Doktor ve hemşirelerden oluşan aşı ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen Kovid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında gece gündüz demeden çalışarak il ve ilçe merkezlerinin yanı sıra en ücra köylerdeki vatandaşlara da aşı hizmetini ulaştırıyor.

Dağ bayır demeden aşılama oranını artırmak için canla başla mücadele vermeye devam eden sağlık ekipleri, kenti Kovid-19 risk haritasında mavi kategoriye ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sağlık ekipleri, belirli noktalarda kurdukları çadırlarda da vatandaşlara randevulu ve randevusuz aşı hizmeti sunmaya devam ediyor.

"Normal hayata dönebilmemiz için ekiplerimiz özveriyle çalışıyor"

İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, AA muhabirine, yoğun çalışmalar sonucunda kentteki aşılama oranını yükselttiklerini söyledi.

Toplumun her kesimine ulaşarak aşı çalışmaları yaptıklarını ifade eden Lazoğlu, şöyle konuştu:

"Yoğun çalışmalarımız sonucu nihayetinde aşıma oranımız yüzde 76 seviyesine ulaşarak mavi kategoriye geçmiş olduk. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şu ana kadar ilimizde 290 bin aşı yapıldı, bunlardan en az bir doz yapılan kişi sayısı 153 bin. Bu demek oluyor ki aşılama çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Şehrimizde toplumsal bağışıklık kazanması ve eski normal hayata dönebilmemiz için sağlık çalışanlarımız özveriyle aşılama hizmetlerini yapmaya devam ediyor."

Lazoğlu, şehrin işlek noktalarına aşı çadırları kurduklarına işaret ederek, randevulu ve randevusuz vatandaşları her noktada aşıladıklarını dile getirdi.

"Aşı ikna ekipleri kurduk, köy köy dolaştılar"

Kırsalda yürüttükleri çalışmaları anlatan Lazoğlu, şunları kaydetti:

"Hastanelere gelemeyen yatalak, yaşlı, engelli vatandaşlarımız için köy köy, ev ev dolaşarak mobil aşılarımızla aşılama çalışmaları yaptık. Vatandaşlarımızın aşıyla ilgili herhangi bir tereddütleri ya da sosyal medya ve herhangi bir kitle iletişim aracıyla bilgi kirliliği oluşturacak akıllarındaki tereddütleri engellemek ve ortadan kaldırmak için aşı danışma hatları kurarak vatandaşlarımızı 24 saat kesintisiz olarak bilgilendirdik. Aşı ikna ekiplerini kurduk, köy köy dolaşarak özelliklede sağlık yöneticilerimize bölge bölge görev dağılımı yaparak tüm ilimizdeki vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışarak aşı yaptık."

Aşı olmayan vatandaşları tespit edip aradıklarını aktaran Lazoğlu, aşı olmak istemeyenlere muhtarlar aracılığıyla ulaştıklarını belirtti.

Hastanede yatan hastaların yüzde 90'ının eksik aşılı ya da aşısız olduğunu vurgulayan Lazoğlu, "Bu yüzden vatandaşlarımızdan ricamız, aşıları tam olarak yaptırmaları. Aşı sizleri korur, hastalığa karşı da korur ve toplumsal bağışıklığa karşı da çok önemlidir." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan Sadık Polat da ikinci doz aşısını yaptırmak için aşı çadırına geldiğini söyleyerek, "Allah devletten razı olsun, her alanda aşılama çadırları var. Bu çok güzel bir hizmet. Vatandaşlar istedikleri yerlerde aşı olabiliyor, Bu imkanları sağlayan devletimize teşekkür ederim. Aşı olmayan insanlara da sesleniyorum, gelin aşınızı olun beraber hareket edersek, bu hastalıktan kurtuluruz." diye konuştu.

Köy köy dolaşıp aşı yapan sağlık ekipleri Kars'ı mavi kategoriye taşıdı
Köy köy dolaşıp aşı yapan sağlık ekipleri Kars'ı mavi kategoriye taşıdı
Köy köy dolaşıp aşı yapan sağlık ekipleri Kars'ı mavi kategoriye taşıdı
Köy köy dolaşıp aşı yapan sağlık ekipleri Kars'ı mavi kategoriye taşıdı
Köy köy dolaşıp aşı yapan sağlık ekipleri Kars'ı mavi kategoriye taşıdı

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Kars, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Köy köy dolaşıp aşı yapan sağlık ekipleri Kars'ı 'mavi' kategoriye taşıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köy köy dolaşıp aşı yapan sağlık ekipleri Kars'ı "mavi" kategoriye taşıdı - Son Dakika
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