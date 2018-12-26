Köy Köy Dolaşıp Çocukları Tıraş Ediyorlar

Siirt
'te gönüllü kuaförler, köylerde çocukları ücretsiz tıraş ediyor.
Emre Yeşilkök öncülüğünde bir araya gelen gönüllü 5'i kadın 10 kuaför, farkındalık oluşturmak amacıyla şehre gelmekte zorluk çeken geliri düşük ailelerin çocuklarını, köylerinde ücretsiz tıraş ediyor.
Çalışma kapsamında Şirvan
ilçesi Boylu köyü Hörgüç mezrasında Şehit Uzman Jandarma
Hakan Aktürk Ortaokulu'nda öğrenim gören 120 öğrenci tıraş edildi.
Yeşilkök, 12 yıldır kuaförlük yaptığını belirterek, "Köylerdeki çocukların tıraşını yapmak istedik. Köydeki çocuklarımızın hem saçlarına hem de kalplerine dokunmak istedik." dedi. Okul Müdürü
Tolga Temel de kuaförlere teşekkür etti.
Öğrencilerden Hüseyin Yılmaz, daha önce berber tarafından tıraş edilmediğini belirterek, "Daha önce annem ya da babam tıraş ediyordu. İlk defa berber beni tıraş ediyor. Bundan dolayı çok mutlu oldum." dedi.
Öğrenci Aynur Aslantutar da ilk kez bir kadın kuaförün saçlarını kestiğini belirtti.