Köy köy dolaşıp yardım götürüyorlar - Son Dakika

Ramazan ayında korona virüs nedeniyle zor günler geçiren ailelere ulaşan Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği, köy köy dolaşıp ihtiyacı olan ailelere yardım yapıyor.

Düzce'de kurulan Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği, pandeminin toplumun her kesimini daralttığı günlerde de ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor. Hayırseverlerin bağışlarını ihtiyacı olanlarla buluşturan Biz Büyük Bir Aileyiz Derneği, geçtiğimiz hafta Yığılca ilçesine bağlı köylerde hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı, hem de ihtiyacı olan ailelere ramazan kolileri dağıttı. Aynı zamanda dernek, 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde de bağışçılarının verdiği yardım malzemelerini, oyuncakları ve Ramazan kolilerini köylerde ihtiyacı olan ailelere kapı kapı gezerek ulaştırdı.

Hayırseverlere teşekkürlerini sunan Biz Büyük Bir aileyiz Derneği Başkanı İsmail Yıldız, "Biz bağışçılarımızla birlikte büyük bir aileyiz. Onların verdiği bağışları ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Gittiğimiz köylerde ciddi yardıma ihtiyacı olan ailelerimiz var. Evleri kötü durumda olan, yaşanmayacak yerlerde yaşamaya çalışan ailelerimiz var. Bu ailelerimiz de tespit ederek yine dostlarımızın yardımlarıyla birlikte bu insanlarımızı da insancıl yerlerde yaşatmak için çalışacağız" dedi. - DÜZCE