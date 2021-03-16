Köy köy dolaştı, unutulmaya yüz tutan deyiş ve türküleri kayıt altına aldı - Son Dakika

ELAZIĞ'da koro şefi Aygün Çam, 8 yıldır köy köy dolaşıp unutulmaya yüz tutmuş deyişleri ve türküleri kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor. Çam, bugüne kadar toplam 64 eseri derleyerek Türk halk müziğine kazandırdığını ifade ederek, "Koronavirüs salgını ile birlikte yaşayan ozanlarımızı kaybetmeye başlayınca bu işi biraz daha hızlandırdık. Bunun dışında çalışmamızı 'Nefes ve Semahlarla Elazığ' adlı kitabımız ile akademik yayına çevirdik. Sadece eserleri değil ozanlarımızı da tanıtıyor. Onları da kayıt altına almış oldu" dedi.

Elazığ Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu Şefi Aygün Çam (31), anneannesinden dinlediği ezgiden etkilenerek 8 yıldır kendi imkanlarıyla aşıklık geleneğinin yaşatıldığı köyleri dolaşarak bölgeye özgü eserleri kayıt altına alıyor. Şu ana kadar 42 köy gezen ve yüzlerce videodan oluşan bir arşiv oluşturan Çam, kayıt altına aldığı sözleri derleyip notalara döküyor. Şimdiye kadar 64 türküyü Türk halk müziğine kazandıran Çam, bunları bir kitapta bir araya getirerek akademik yayın haline getirdi. Ayrıca kitapta eserlerin yanı sıra ozanlara da yer verildi.

Aygün Çam, ilk derleme çalışmasının 8 yıl önce anneannesinden dinlediği ezgiyi kayıt altına aldıktan sonra notaya geçirip Türk Halk Müziği Dairesi Başkanlığı'na teslim ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Süreç içinde Elazığ'daki başka ozanları da tespit ederek bunların da gelecek nesillere aktarılması için çalışmalara başladım ve 8 yılı aşkın bir süredir merkez ve ilçelerde derleme çalışmalarını yürütmekteyim. Bugüne kadar 64 Türk halk müziği eserini derleyip notaya alarak Türk Halk Müziği Repertuvar Kuruluna teslimini sağladık. Koronavirüsü salgını ile birlikte yaşayan ozanlarımızı kaybetmeye başlayınca bu işi biraz daha hızlandırdık. Bunun dışında çalışmamızı 'Nefes ve Semahlarla Elazığ' adlı kitabımız ile akademik yayına çevirdik. Sadece eserleri değil ozanlarımızı da tanıtıyor. Onları da kayıt altına almış olduk. Bu anlamda da Yukarı Fırat bölgesindeki Elazığ açısından da önemli bir eser oldu diye düşünüyorum."