Köy köy gezerek büyükbaş hayvanların ayak bakımlarını yapıyor - Son Dakika

Köy köy gezerek büyükbaş hayvanların ayak bakımlarını yapıyor

11.12.2020 11:34

Köy köy gezerek büyükbaş hayvanların ayak bakımlarını yapıyor Küçüklüğünden beri uğraştığı hayvancılıkta açık gördüğü ayak bakımı işini meslek haline getirdi Ali Taşçeken: "Hayvancılıkta bu işe ihtiyaç olduğu için başladım" Isparta'da yaşayan 26 yaşındaki Ali Taşçeken, köy köy gezerek,...

Köy köy gezerek büyükbaş hayvanların ayak bakımlarını yapıyor

Küçüklüğünden beri uğraştığı hayvancılıkta açık gördüğü ayak bakımı işini meslek haline getirdi

Ali Taşçeken: "Hayvancılıkta bu işe ihtiyaç olduğu için başladım"

ISPARTA - Isparta'da yaşayan 26 yaşındaki Ali Taşçeken, köy köy gezerek,

büyükbaş hayvanların ayak bakımlarını yapıyor. Önceki yıllarda hayvanların meralarda gezdiği için böyle bir ihtiyacı olmadığını belirten Taşçeken, "Hayvancılıkta günümüzde kapalı sisteme geçilmesiyle yılda 2 kez ayak bakımları yapılmak zorunda" dedi.

Dere Mahallesi'nde yaşayan Ali Taşçeken, küçük yaşlarından beri uğraştığı hayvancılıkta farklı bir meslek sahibi oldu. Hayvancılığın besihane şeklinde yapılmasıyla birlikte ayak bakımlarının ihmal edildiğini fark eden Taşçeken, bu işe el attı. Köy köy gezerek, ahır ve besihanelerdeki büyükbaş hayvanların ayak bakımlarını yapan Taşçeken, uygulamanın oldukça zor olduğunu söyledi.

"Ayak bakımları yapılmazsa rahatsızlıkları olabilir"

Daha önceki yıllarda hayvanların merada otlatıldığı için tırnak kesimi gibi ayak bakımlarına ihtiyaça duyulmadığını belirten Ali Taşçeken, "Hayvanlar doğada, merada gezdiği için tırnaklarını kırıyordu. Ama günümüzde kapalı sistem, besihane şeklinde hayvancılık yapıldığı için mecburen yılda 2 kez ayak bakımı yapılmak zorunda. Biz nasıl tırnaklarımızı kesiyorsak hayvanların da tırnaklarının kesilmesi gerekiyor. Çünkü bu bakımı yapmazsak ilerleyen zamanlarda hayvanlarda topallık veya farklı bir hastalık ile verim kaybına neden oluyor" dedi.

"Hayvancılıkta bu işe ihtiyaç olduğu için başladım"

Taşçeken, yaklaşık 8 yıldır bu işi yaptığını belirterek, hayvancılıkta ihtiyaç olduğu için bu işe girmek istediğini ve meslek haline getirdiğini ifade etti. Büyükbaş hayvanların ayak bakımının zorlukları olduğuna değinen Ali Taşçeken, "Hayvanların ayak bakımı için yeni makineler üretildi. Bu makineler sayesinde işler biraz daha kolay. Önceden bu bakım kolay yapılmıyordu. Günümüz teknolojisiyle artık daha iyi durumda. Ayrıca tırnakları keserken dikkat edilmesi gereken noktalar var. Tırnağı fazla kestiğinizde sıkıntı olabilir o yüzden dikkatli kesmek gerekir" diye konuştu.

Köy köy gezerek büyükbaş hayvanların ayak bakımlarını yapıyor
Köy köy gezerek büyükbaş hayvanların ayak bakımlarını yapıyor
Köy köy gezerek büyükbaş hayvanların ayak bakımlarını yapıyor
Köy köy gezerek büyükbaş hayvanların ayak bakımlarını yapıyor
Köy köy gezerek büyükbaş hayvanların ayak bakımlarını yapıyor
Köy köy gezerek büyükbaş hayvanların ayak bakımlarını yapıyor

Isparta, Ahır, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Köy köy gezerek büyükbaş hayvanların ayak bakımlarını yapıyor - Son Dakika


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