Köy köy gezip çocuklara doğum günü kutlaması yapıyor - Son Dakika
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Köy köy gezip çocuklara doğum günü kutlaması yapıyor

6 saat önce

Ağrılı yardımsever Cafer Canşi, gittiği kentin en ücra köylerindeki çocukların toplu şekilde doğum günlerini kutlayarak onlara yaş pasta tattırıyor.

Köy köy gezip çocuklara doğum günü kutlaması yapıyor, System.String[]

Ağrılı yardımsever Cafer Canşi, gittiği kentin en ücra köylerindeki çocukların toplu şekilde doğum günlerini kutlayarak onlara yaş pasta tattırıyor.

Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği yörede daha önce hayırseverlerin de desteğiyle köy çocuklarına yönelik kışlık ve giysi ayakkabı yardımında bulunan Canşi, bu kez de farklı bir sosyal sorumluluk kampanyası başlattı.

Canşi, bu kapsamda doğum günü organizasyonu bahanesiyle hazırlattığı yaş pastaları, köydeki öğrencilere tattırmak için karlı yolları aşıyor.

Hazırladığı büyük pastaları ve oyuncakları aracına dolduran Canşi, en uzak köylere giderek buradaki okullarda öğrencilerle buluşuyor.

Üzerinde öğrencilerin okulun önünde çektikleri toplu fotoğrafının bulunduğu ve "İyi ki Doğdunuz Çocuklar" yazılı pastayla Hamur ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Aşağı Gözlüce İlkokuluna giden Canşi, öğrencilerle pasta kesti, onların toplu halde doğum günlerini kutladı.

25 köy okulunu ziyaret ederek öğrencilerle buluşma fırsatı yakalayan Canşi, çocuklara oyuncak da dağıtarak mutluluk yaşatıyor.

"1200 çocuğa pasta ikram ettik"

Cafer Canşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy okullarında pasta yemeyen çocukların olduğunu düşünerek projeye başladıklarını söyledi.

Proje ile öğrencilerin doğum günlerini köylerde kutlamaya başladıklarını ifade eden Canşi, şunları belirtti:

"Şimdiye kadar 1200 köy çocuğumuza pasta ikramında bulunduk. Aşağı Gözlüce köyünde de bugüne kadar pasta yemeyen çocuklarımızın olduğunu öğrendik ve geldik. Kendilerine, 'Aranızda pasta yemeyen var mı' diye sorduğumuzda el kaldıran öğrencilerimiz oldu. Bu tadı da onlara ikram ederek hepsinin pasta yemesini sağlamış olduk. Çocukların birçoğu ilk defa pasta yediğini ve çok beğendiğini söyledi."

Canşi, destek halinde tüm köy çocuklarına pasta tattırmak istediğini sözlerine ekledi.

Öğrenciler de pasta ikramı için Cafer Canşi'ye teşekkür etti.

Gözlüce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:32 Kaynak: AA
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