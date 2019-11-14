Son Dakika Haberleri: Köy köy gezip çocuklara hediye dağıtıyorlar
Son Dakika Güncel Köy köy gezip çocuklara hediye dağıtıyorlar

Köy köy gezip çocuklara hediye dağıtıyorlar

6 saat önce

Bitlis'in Hizan ve Tatvan ilçelerinde bir araya gelen gönüllü gençler, topladıkları giyim, ayakkabı ve kırtasiye malzemelerini köylerdeki çocuklara dağıttı.

Bitlis'in Hizan ve Tatvan ilçelerinde bir araya gelen gönüllü gençler, topladıkları giyim, ayakkabı ve kırtasiye malzemelerini köylerdeki çocuklara dağıttı.

Bir yıl önce bir araya gelen ve sayıları 30'a oluşan grup üyeleri, kendi harçlıklarıyla aldıkları ve hayırseverlerden topladıkları yardımları Gökay Köyünde çocuklara ulaştırdı.

Grup üyelerinden Orhan Üste, çocukları sevindirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Çocuklara yardımcı olabilmek için köyleri gezdiklerini belirten Üste,"Herkes kendince bir şeyler topluyor ve bunları çocuklara ulaştırıyoruz. Amacımızı çocuklarımızı mutlu etmek. Duyarlı arkadaşlarımızdan destek bekliyoruz." dedi.

Köy köy gezip çocuklara hediye dağıtıyorlar

Bitlis, Tatvan, Hizan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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