Son Dakika Haberleri: Köy köy gezip çocuklara oyuncak dağıtıyorlar
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Köy köy gezip çocuklara oyuncak dağıtıyorlar

15 dakika önce

Hakkari'de bir grup gönüllü, sosyal medyada yürüttükleri kampanya kapsamında topladıkları oyuncakları köy köy gezip çocuklara dağıtıyor.

Köy köy gezip çocuklara oyuncak dağıtıyorlar, System.String[]
Hakkari'de bir grup gönüllü, sosyal medyada yürüttükleri kampanya kapsamında topladıkları oyuncakları köy köy gezip çocuklara dağıtıyor.
Kentte yaşayan Emin Noyan öncülüğünde bir araya gelen bir grup gönüllü genç, köylerdeki çocuklara oyuncak vermek için sosyal medya üzerinden "bir oyuncak da senden" sloganıyla kampanya başlattı.
Kampanya çerçevesinde hayırseverlerden topladıkları oyuncakları araç ve bisikletlerle köylere götüren gönüllüler, oyuncakları dağıttıkları çocukların sevinçlerine de ortak oldu.
"Sevgi bütün kapıları açar"
Noyan, yaptığı açıklamada, özellikle köylerde yaşayan çocuklara oyuncak ulaştırmak için sosyal medya üzerinden kampanya başlattığını söyledi.
Yardımseverlerin gönderdiği oyuncakları bir grup gönüllü ile köylere götürdüklerini belirten Noyan, "Arkadaşlarımın desteğiyle, tamamen bireysel fedakarlıkla başladık bu projeye. Şu an süreç halen devam ediyor. Ben bu çocuklarla bir bağ kurmaya, onların mutluluklarına ortak olmaya çalışıyorum." dedi.
Bu çalışma ile çocukların kalplerine dokunmaya çalıştıklarını dile getiren Noyan, şöyle konuştu:
"Sevgiyi tatmış bir çocuk kötü olamaz, sevgiyle büyüyen bir çocuk asla topluma zarar veremez. Sevgi bütün kapıları açar, o çocukların sevgiye mutluluğa ihtiyacı var. Duyarlı insanlardan isteğimiz evlerinde hiç kullanılmamış ya da az kullanılmış oyuncakları ihtiyacı olan çocuklarımıza vermek için bize ulaştırmalarıdır."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:55 Kaynak: AA
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