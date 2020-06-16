Köy köy gezip çocuklara oyuncak dağıtıyorlar - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta bir grup gönüllü genç, "Bir oyuncak ile mutluluğa ortak ol "sloganıyla sosyal medya üzerinden yürüttükleri kampanya kapsamında köy köy gezip çocuklara oyuncak dağıtıyor.



Kampanya çerçevesinde hayırseverlerin destekleriyle alınan oyuncakları köylere götüren gönüllüler, oyuncakları dağıtarak çocukların sevinçlerine ortak oldular.



Amaçlarının sadece çocukların kalplerine dokunmak olduğunu söyleyen gönüllülerden Hacı Furkan Sak, "Köy köy dolaşarak çocuklarımıza aldığımız oyuncakları dağıtmaya devam ediyoruz. Hiç oyuncağı olmayan çocuklarımıza oyuncak hediye ederek onların mutlu olmasına şahit olmak istedik. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen hayırseverlerden Allah razı olsun. Bizler gönüllüler olarak çocukları mutlu etmeye devam edeceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ