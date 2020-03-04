Köy köy gezip çocuklara pizza tattırıyor - Son Dakika
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Köy köy gezip çocuklara pizza tattırıyor

6 saat önce

Ağrılı yardımsever Cafer Canşi, gittiği kentin en ücra köylerindeki çocuklara pizza tattırıyor.

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Ağrılı yardımsever Cafer Canşi, gittiği kentin en ücra köylerindeki çocuklara pizza tattırıyor.

Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği yörede daha önce hayırseverlerin de desteğiyle köy çocuklarına yönelik kışlık ve giysi ayakkabı yardımında bulunan Canşi, bu kez de farklı bir sosyal sorumluluk kampanyası başlattı.

Canşi, bu kapsamda hayırseverlerin desteğiyle aldığı pizzaları, zorlu yolları aşarak ulaştığı köy okullarındaki çocuklara tattırdı. Aralarında ilk kez pizza yiyenlerin de bulunduğu çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Kampanya kapsamında bine yakın çocuğa pizza ikram edildiği bildirildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:16 Kaynak: AA
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