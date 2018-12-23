Son Dakika Haberleri: Köy Kültürü 'Harman Yeri'nde Can Buldu

Köy Kültürü 'Harman Yeri'nde Can Buldu

20 dakika önce

Bursa'da somut olmayan kültürel mirasın korunarak geleceğe taşınması amacıyla düzenlenen 'Harman Yeri' başlıklı kültür gecesi, kentin yüzlerce yıllık tarihine ışık tuttu.

Köy Kültürü 'Harman Yeri'nde Can Buldu, System.String[]
Bursa'da somut olmayan kültürel mirasın korunarak geleceğe taşınması amacıyla düzenlenen 'Harman Yeri' başlıklı kültür gecesi, kentin yüzlerce yıllık tarihine ışık tuttu.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen etkinlik, kentin kültürel kimliğini tüm yönleriyle gözler önüne serdi. Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan program, Bursa'nın geleneksel köy kültürünü insanların hayatlarından örneklerle sahneye taşıdı. Doğumdan ölüme kadar tüm hayati konuların işlendiği etkinliğin içeriği, aralarında gönüllülerin de bulunduğu bir ekip tarafından onlarca köy gezilerek derlendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) canlandırmalarla sahneye taşınan Harman Yeri, gelin alma törenlerinden çocuk oyunlarına kadar yöresel tüm detayları orijinal haliyle vatandaşlarla buluşturdu. Kentin folklorik özelliklerinin sunulması açısından önem taşıyan programda, köylerde tespit edilen ve yeniden düzenlenerek seslendirilen türkü ve ninniler de katılımcılara sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Karagöz Halk Dansları Topluluğu'nun yorumladığı halk dansları da izleyenlerden alkış topladı. Renkli görüntülere sahne olan programı Delice, Yağcılar, Dağdibi, Kocakavacık, Kıranışıklar, Kemaliye, Ağaçhisar, Dağgüney, Küçükorhan, Merkez Akalan, İshaklar ve Çatalsöğüt köy sakinleri izledi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:48 Kaynak: İHA

Merinos, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Ölenlerin Sayısı 222'ye Yükseldi Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi

Bir Babanın Yıkıldığı An! 3 Çocuğunu Yerde Hareketsiz Halde Buldu Son Dakika! Netanyahu'nun "Erdoğan Bize Vaaz Vermesin" Sözlerine Çavuşoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Soğukkanlı Katil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:08:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köy Kültürü 'Harman Yeri'nde Can Buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]