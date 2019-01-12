Köy Meydanında Beslenme ve Kanser Arasındaki İlişki Anlatıldı

Köy meydanında beslenme ve kanser arasındaki ilişki anlatıldıMUĞLA - Marmaris'in kanser hastalığı ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Köy meydanında beslenme ve kanser arasındaki ilişki anlatıldı



MUĞLA - Marmaris'in kanser hastalığı ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Yerel Tohum Derneği Marmaris Temsilciliği tarafından Turgut Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doktor Öznur Aksakal, mahalle sakinlerine beslenme ve kanser arasındaki ilişkiyi anlattı. Mahalle sakinleri etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Yerel Tohum Derneği Marmaris Temsilciliği ilçenin uzak mahallerinde yaşayanlara beslenme ve kanser arasındaki ilişkiyi anlatmayı hedefleyen bir proje hayata geçirdi. Bu kapsamda Turgut Mahallesi'nde, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doktor Öznur Aksakal kanser ile ilgili bilgi verdi. Mahalle meydanında gerçekleşen toplantıya, mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. 35 yıllık hekim olan Doktor Aksakal toplantı öncesi açıklamalarda bulundu. Kanser ve besin arasındaki ilişkiyi herkese anlatmayı hedeflediklerini belirten Aksakal; "Kanserle ilgili merak edilen her şeyi onu masaya yatırmayı hedefliyoruz. Yerel Tohum Derneği Marmaris Temsilciliği ile köy köy dolaşıp kanserle ilgili bilgileri sohbet tarzında yerinde eğitimle anlatmak amacındayız. Kanser türleri farklılık gösterebiliyor. Ama ortak olanlar da var. Mesela kalın bağırsak kanseri her iki cinste de görülebiliyor. Herkesi aydınlatmayı hedefliyorum." dedi. Amaçlarının daha temiz gıdaya ulaşmak olduğunu belirten Yerel Tohum Derneği Marmaris Temsilcisi Pınar Ünlü ise: "Bugünkü etkinliğimizin konusu beslenme ve kanser ilişkisi. Köylülerimize bilgi vermesi için Doktor Öznur Aksakal'ı Turgut'a davet ettik. Hem besinlerle kanserin alakasını anlatmak hem de tarımda kullanılan zehirlerin sağlıkla alakasını anlatmak için doktorumuzu davet ettik." dedi.

Toplantıya katılan mahalle yaşayanları etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, kanserle ilgili önemli bilgiler aldıklarını belirtti. Proje kapsamında Marmaris'in bütün mahallerinde toplantılar düzenlenmesi hedefleniyor.

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