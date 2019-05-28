Köy meydanında silahlı çatışma: 2 ölü, 8 yaralı
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Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 08:26 Kaynak: İHA
'nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bayat köyü meydanında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma çıktı. Çatışmada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mediha D., Fehim K., Adem K., Cumali K., Mehmet K. ile ismi belirlemeyen 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fehim K. de yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda jandarma ve polis sevk edilirken, olayla ilgili gözaltılar olduğu bildirildi.
(İHA)
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