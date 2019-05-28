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Köy meydanında silahlı kavga: 3 ölü 7 yaralı

35 dakika önce

NİĞDE'nin Bor ilçesindeki köy meydanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Fehim Kıran, Ramazan Kılıç ve Mehmet Kılıç hayatını kaybetti, 1'ağır 7 kişi yaralandı.

Köy meydanında silahlı kavga: 3 ölü 7 yaralı, System.String[]
NİĞDE'nin Bor ilçesindeki köy meydanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Fehim Kıran, Ramazan Kılıç ve Mehmet Kılıç hayatını kaybetti, 1'ağır 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Bayat köyünde meydana geldi. Köy meydanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle iki grup birbirlerine tabancalarla ateş etti. Tabancalardan çıkan kurşunların isabet ettiği 10 kişi yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fehim Kıran'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı 9 kişi ise ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumları ağır olan Ramazan Kılıç ve Mehmet Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer 7 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Jandarma olayla ilgili 16 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:28 Kaynak: DHA
Jandarma, Mehmet Kılıç, Güncel
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