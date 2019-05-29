Son Dakika Haberleri: Köy meydanında silahlı kavga: 3 ölü 7 yaralı (2)
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Köy meydanında silahlı kavga: 3 ölü 7 yaralı (2)

1 saat önce

KAVGA, TARLA ANLAŞMAZLIĞINDAN ÇIKMIŞNiğde Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 kişinin öldüğü 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavganının iki aile arasındaki tarla anlaşmazlığından çıktığını açıkladı.

Köy meydanında silahlı kavga: 3 ölü 7 yaralı (2), System.String[]

KAVGA, TARLA ANLAŞMAZLIĞINDAN ÇIKMIŞ
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 kişinin öldüğü 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavganının iki aile arasındaki tarla anlaşmazlığından çıktığını açıkladı. 8 silahın ele geçirildiği belirtilen Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Niğde ili Bor ilçesi Bayat köyünde bugün saat 18: 30 sularında tarla konusundan kaynaklı bir sebeple, iki grup aile arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda, şu an itibari ile 3 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştır. Şuan itibari ile 16 şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 8 silah ele geçmiştir. Soruşturma detaylı bir şekilde devam etmektedir. Olay yerinde geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alınmıştır. Nöbetçi Cumhuriyet Savcımız, olay yeri incelemelerini tamamlamıştır. 2 Cumhuriyet Savcımız tarafından ölü muayane ve otopsi işlemleri yapılmaktadır."


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:22 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Başsavcılığı, kavga, Güncel
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