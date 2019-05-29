Köy meydanında silahlı kavga: 3 ölü 7 yaralı (2)
1 saat önce
KAVGA, TARLA ANLAŞMAZLIĞINDAN ÇIKMIŞNiğde Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 kişinin öldüğü 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavganının iki aile arasındaki tarla anlaşmazlığından çıktığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:22 Kaynak: DHA
KAVGA, TARLA ANLAŞMAZLIĞINDAN ÇIKMIŞ
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 kişinin öldüğü 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavganının iki aile arasındaki tarla anlaşmazlığından çıktığını açıkladı. 8 silahın ele geçirildiği belirtilen Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Niğde ili Bor ilçesi Bayat köyünde bugün saat 18: 30 sularında tarla konusundan kaynaklı bir sebeple, iki grup aile arasında çıkan silahlı çatışma sonucunda, şu an itibari ile 3 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştır. Şuan itibari ile 16 şüpheli gözaltına alınmıştır. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 8 silah ele geçmiştir. Soruşturma detaylı bir şekilde devam etmektedir. Olay yerinde geniş kapsamlı güvenlik önlemleri alınmıştır. Nöbetçi Cumhuriyet Savcımız, olay yeri incelemelerini tamamlamıştır. 2 Cumhuriyet Savcımız tarafından ölü muayane ve otopsi işlemleri yapılmaktadır."
Uyuşturucu Kullanan 5 Arkadaştan 2'si Hayatını Kaybetti, 3'ü Ağır Yaralandı
Arazi tartışması yüzünden başlayan kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
Pedofili ifadeler içeren kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili ile suçlanan kitabın yazarı için harekete geçti