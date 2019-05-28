Son Dakika Haberleri: Köy meydanındaki çatışmada ölü sayısı 3'e yükseldi
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Köy meydanındaki çatışmada ölü sayısı 3'e yükseldi

1 saat önce

Niğde'nin Bor ilçesi Bayat köyünde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışmada ölü sayısı 3'e yükselirken, olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

Köy meydanındaki çatışmada ölü sayısı 3'e yükseldi, System.String[]
Niğde'nin Bor ilçesi Bayat köyünde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışmada ölü sayısı 3'e yükselirken, olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

Bor ilçesine bağlı Bayat köyü meydanında aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda Fehime K., Ramazan K. ve Mehmet K. hayatını kaybederken, yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası çok sayıda jandarma ve polis sevk edilirken, olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı. Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ve Bor Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ inceleme yaptı. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:26 Kaynak: İHA
Jandarma, Niğde, 3. Sayfa
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