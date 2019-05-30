Köy meydanındaki çatışmada ölü sayısı 4'e yükseldi
1 saat önce
Niğde'nin Bor ilçesi Bayat köyünde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışmada ölü sayısı 4'e yükseldi.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:51 Kaynak: İHA
'nin Bor ilçesi Bayat köyünde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışmada ölü sayısı 4'e yükseldi. Bor ilçesine bağlı Bayat köyü meydanında aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Olayda Fehim K. olay yerinde, Ramazan K. ve Mehmet K. hastanede hayatını kaybetmişti. Olayda ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi altında bulunan 84 yaşındaki Mediha D. de hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 30 kişinin ise sorgusunun devam ettiği bildirildi.
(İHA)
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