Son Dakika Haberleri: Köy meydanındaki cinayetin zanlısı saklandığı ormanda yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Köy meydanındaki cinayetin zanlısı saklandığı ormanda yakalandı - Son Dakika

Köy meydanındaki cinayetin zanlısı saklandığı ormanda yakalandı

6 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde köy meydanında tartıştığı husumetlisini öldüren zanlı, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu saklandığı ormanlık yakalandı.

Köy meydanındaki cinayetin zanlısı saklandığı ormanda yakalandı, System.String[]

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde köy meydanında tartıştığı husumetlisini öldüren zanlı, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu saklandığı ormanlık yakalandı.


Olay, geçtiğimiz gün Yenişehir İlçesi Burcun Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan N.Y. ve F.V. İsimli şahıslar köy meydanında tartışmaya başladı. Daha sonra N.Y. İsimli şahıs belinden çıkardığı tabancayla F.Y. isimli şahsı yaralayarak kaçtı. Yaralı F.Y. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden 53 yaşındaki F.Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Jandarma ekipleri kaçam N.Y. isimli şahsı yakalamak için Gemlik ilçesi Fındıcak köyünü abluka altına aldı. Şüpheli N.Y. Jandarma ekiplerinin kurduğu özel ekip tarafından drone ve yol uygulamaları sonucu yeri tespit edilerek ormanlık alanda suç aleti silah ile kıskıvrak yakalandı. Zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Yenişehir, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:54 Kaynak: İHA
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