Yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı minibüsteki 2 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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Yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı minibüsteki 2 öğrenci yaralandı

25.03.2022 19:34
Yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı minibüsteki 2 öğrenci yaralandı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı minibüsteki 2 öğrenci yaralandı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı minibüsteki 2 öğrenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin İncirli-Asma köprü mevkisindeki yamaçtan kopan kayalar, Bekir Tozlu'nun kullandığı 29 M 0894 plakalı minibüsün üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, 112 ve AFAD ekipleri, kaya parçalarının minibüsün camından içeri girmesi sonucu ağır yaralan öğrenciler M.K. ile K.S.D'yi bulundukları yerden çıkarttı.

Kız öğrenciler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Vali Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Devlet Hastanesine giderek, yaralıların sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Taşbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kürtün Uluköy Yatılı Bölge Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerin hafta sonunu geçirmek üzere izinli olarak köy minibüsü ile evlerine hareket ettiklerini söyledi.

Havanın ısınması nedeniyle donma-çözünme olayı sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle dağdan kopan kaya parçalarının, öğrencilerin de bulunduğu araca çarptığını belirten Taşbilek, "İki yaralı çocuğumuz var. Birinin durumu ağır. Hemen hastaneye getirdik yavrumuzu. Arkadaşlarımız müdahale ediyor. Verdikleri bilgiye göre, kafasında oluşan bir kırık ve kanama söz konusu. Diğer evladımızın durumu çok şükür hafif görünüyor. İki yavrumuza da acil şifalar diliyorum, ailelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." dedi.

Olayın ardından Gümüşhane-Kürtün-Tirebolu karayolunun bir süre ulaşıma kapatıldığını ifade eden Taşbilek, yolun kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldığını dile getirdi.

Vali Taşbilek, uzmanların bölgede yapacağı incelemeden sonra yolun durumuna ilişkin son kararın verileceğini kaydetti.

Yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı minibüsteki 2 öğrenci yaralandı
Yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı minibüsteki 2 öğrenci yaralandı
Yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı minibüsteki 2 öğrenci yaralandı
Yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı minibüsteki 2 öğrenci yaralandı
Yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı minibüsteki 2 öğrenci yaralandı
Yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı minibüsteki 2 öğrenci yaralandı
Yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı minibüsteki 2 öğrenci yaralandı
Yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı minibüsteki 2 öğrenci yaralandı
Yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı minibüsteki 2 öğrenci yaralandı
Yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı minibüsteki 2 öğrenci yaralandı
Yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı minibüsteki 2 öğrenci yaralandı
Yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı minibüsteki 2 öğrenci yaralandı
Yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı minibüsteki 2 öğrenci yaralandı
Yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı minibüsteki 2 öğrenci yaralandı
Yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı minibüsteki 2 öğrenci yaralandı
Yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı minibüsteki 2 öğrenci yaralandı
Yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı minibüsteki 2 öğrenci yaralandı
Yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı minibüsteki 2 öğrenci yaralandı
Yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı minibüsteki 2 öğrenci yaralandı
Yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı minibüsteki 2 öğrenci yaralandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı minibüsteki 2 öğrenci yaralandı - Son Dakika


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