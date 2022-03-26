Köy minibüsünün üzerine kayalar düştü: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Köy minibüsünün üzerine kayalar düştü: 2 yaralı

26.03.2022 03:44
Köy minibüsünün üzerine kayalar düştü: 2 yaralı

Köy minibüsünün üzerine kayalar düştü: 2 yaralı İçerisinde öğrencilerin de bulunduğu köy minibüsünün üzerine kaya düştü Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yolcularıyla köye giden minibüsün üzerine karayolundaki yamaçtan kopan kayalar düştü.

Köy minibüsünün üzerine kayalar düştü: 2 yaralı

İçerisinde öğrencilerin de bulunduğu köy minibüsünün üzerine kaya düştü

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yolcularıyla köye giden minibüsün üzerine karayolundaki yamaçtan kopan kayalar düştü. Olayda 1'i ağır 2 kız öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kürtün ilçesinden aldığı yolcularla ilçeye bağlı Araköy köyüne giden Bekir Tozlu yönetimindeki 29 M 0894 plakalı köy minibüsü karayolunda ilerlerken İncirli-Asma köprü mevkiine geldiğinde dağdan kopan kaya kütleleri üzerine düştü. Havaların ısınmasıyla birlikte gevşeyen yamaçtan yuvarlanan kayalar, köy minibüsünün camını kırarak diğer tarafından dışarı fırladı. Kazada kayalar minibüs içerisinde bulunan M.K. ve K.S.D. isimli kız öğrencileri yaraladı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından önce Kürtün sonra Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayda kafasına aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan M.K. ameliyata alınırken diğer yaralı K.S.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı haber alır almaz beraberinde Vali Yardımcısı Gürkan Karaman, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici ile hastaneye giderek burada yetkililerden yaralı öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi alan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kürtün Uluköy Yatılı Bölge Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerimiz hafta sonu izinli olarak köy minibüsü ile evlerine giderken havaların ısınması nedeniyle donma-çözünme olayı sonucu oluşan heyelan nedeniyle dağdan kopan kaya parçalarının araca çarpması nedeniyle çocuklarımızda yaralanma meydana geldi. 2 yaralı çocuğumuz var. 1 tanesinin durumu ağır. Hemen hastaneye getirdik yavrumuzu. Arkadaşlarımız müdahale ediyor. Verdikleri bilgiye göre, kafasında oluşan bir kırık ve kanama söz konusu. Diğer evladımızın durumu çok şükür hafif görünüyor. İnşallah iki yavrumuza da acil şifalar diliyorum, ailelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.

Vali Taşbilek, olayın ardından geçici süreliğine ulaşıma kapatılan Gümüşhane-Kürtün-Tirebolu karayolunun kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldığını, uzmanların bölgede yapacağı incelemeden sonra yolla ilgili son kararı vereceklerini de sözlerine ekledi.

Aynı bölgede 15 gün önce de benzer bir olay yaşanmış, hareket halindeki yolcu minibüsünün üzerine dağdan kopan kaya parçaları düşmüş, sürücünün son anda fark ederek manevra yapmasıyla facianın eşiğinden dönülmüştü.

YORUMLAR
500
Yamaçtan kopan kaya parçaları yolcu minibüsüne isabet etti; 2 öğrenci yaralandı Yamaçtan kopan kaya parçaları yolcu minibüsüne isabet etti; 2 öğrenci yaralandı Son dakika haberi: Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın uçağı arıza nedeniyle acil iniş yaptı Son dakika haberi: Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın uçağı arıza nedeniyle acil iniş yaptı

Gümüşhane, Kürtün, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köy minibüsünün üzerine kayalar düştü: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Zelenski uyardı: Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek
00:54 Aziz Yıldırım, Mesut Özil'e haber yolladı: Sana söz veriyorum
00:34 Ümit Milli Takım, İskoçya'yı 2-0 mağlup etti!
00:27 Son seçim anketinde AK Parti'nin oyları yükselişte!
00:12 Emmanuel Macron: Mariupol kentini terk etmek isteyenler için Türkiye ve Yunanistan ile insani operasyon düzenleyeceğiz
00:05 Valerien Ismael, Beşiktaş'a gelir gelmez ilk kuralı koydu!
23:25 Usulsüzlük soruşturması kapsamında Juventus'un yıldızları ifadeye çağrıldı!
23:13 Kız çocuklarının eğitimlerinin askıya alınmasına tepki olarak ABD, Taliban'la görüşmeyi reddetti!
22:47 Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışla gönülleri fethetti!
22:25 Ukrayna ve Rusya savaşıyla ilgili profesörden tepki çeken sözler: Putin'in yerinde olsam küçük bir NATO ülkesine nükleer atarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 03:51:27. #1.11#
SON DAKİKA: Köy minibüsünün üzerine kayalar düştü: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement