Köy muhtarı korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Darıdere Köyü Muhtarı Mehmet Salih Uçaş, yakalandığı korona virüse (Covit-19) yenik düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kısa bir süre önce korona virüs (Covid-19) 'a yakalanan Köy Muhtarı Mehmet Salih Uçaş Bozüyük Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Uçaş'ın cenazesi korona virüs tedbirleri kapsamında Darıdere köyü mezarlığına defnedildi. - BİLECİK
- Kaynak: İHA
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