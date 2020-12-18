Köy muhtarı korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, kısa bir süre önce korona virüs (Covid-19) 'a yakalanan Köy Muhtarı Mehmet Salih Uçaş Bozüyük Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Uçaş'ın cenazesi korona virüs tedbirleri kapsamında Darıdere köyü mezarlığına defnedildi. - BİLECİK

MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir

Slovakya Başbakanı'ndan Ekonomi Bakanı'na ağır sözler: O koltukta bir aptal olduğu için üzgünüm