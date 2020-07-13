Köy muhtarı Niyazi Çakır: "Sel sularında 2 kişi kayboldu, haber alamıyoruz" - Son Dakika

Rize'nin Çayeli ilçesi Sarısu köyü muhtarı Niyazi Çakır "Köyde 2 kişi kayboldu, haber alamıyoruz" dedi.



Bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle Rize'nin Çayeli ilçesinde sel ve su baskınları meydana geldi. İlçeye bağlı birçok köye toprak kayması nedeniyle ulaşım sağlanamazken, Sarısu köyü muhtarı Niyazi Çakır, köylerinde selden dolayı ev yıkıldığını ve 2 kişinin de sele kapıldığını dile getirdi. Çakır, "Bölgede birkaç evde hasar var. 2 tane kayıp var ama onlara ulaşamıyorlar. Bizim de hiçbir şekilde gitme şansımız yok. Bölgede hiçbir şekilde ulaşım yok. Ben iş makinesi ile çıkıyordum onunla bile zor kurtardık kendimizi. Buraya hiçbir şey giremez ancak helikopter girer" ifadelerini kullandı. - RİZE