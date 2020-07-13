Köy muhtarı Niyazi Çakır: 'Sel sularında 2 kişi kayboldu, haber alamıyoruz' - Son Dakika

Köy muhtarı Niyazi Çakır: 'Sel sularında 2 kişi kayboldu, haber alamıyoruz'
Köy muhtarı Niyazi Çakır: 'Sel sularında 2 kişi kayboldu, haber alamıyoruz' Rize'nin Çayeli İlçesi Sarısu köyü muhtarı Niyazi Çakır "Köyde 2 kişi kayboldu, haber alamıyoruz" dedi.
Köy muhtarı Niyazi Çakır: 'Sel sularında 2 kişi kayboldu, haber alamıyoruz'
RİZE - Rize'nin Çayeli İlçesi Sarısu köyü muhtarı Niyazi Çakır "Köyde 2 kişi kayboldu, haber alamıyoruz" dedi.
Bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle Rize'nin Çayeli ilçesinde sel ve su baskınları meydana geldi. İlçeye bağlı bir çok köye toprak kayması nedeniyle ulaşım sağlanamazken Sarısu köyü Muhtarı Niyazi Çakır, köylerinde selden dolayı ev yıkıldığını ve 2 kişinin de sele kapıldığını dile getirdi. Çakır "Bölgede birkaç evde hasar var. 2 tane kayıp var ama onlara ulaşamıyorlar. Bizimde hiçbir şekilde gitme şansımız yok. Bölgede hiçbir şekilde ulaşım yok. Ben iş makinası ile çıkıyordum onunla bile zor kurtardık kendimizi. Buraya hiç bir şey giremez, ancak helikopter girer" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 20:51 Kaynak: İHA
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