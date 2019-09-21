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Köy muhtarı silahlı kavgada hayatını kaybetti

48 dakika önce

Erzincan'da çıkan silahlı kavgada köy muhtarı yaşamını yitirdi.

Köy muhtarı silahlı kavgada hayatını kaybetti, System.String[]

Erzincan'da çıkan silahlı kavgada köy muhtarı yaşamını yitirdi.

İliç ilçesine bağlı Çörekli Köyü Muhtarı Sinan Kılıç, aracıyla seyir halindeyken, Sütlüce köyü yol ayrımında aralarında husumet olduğu öğrenilen kişilerle karşılaştı.

Burada çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle kurşunların isabet ettiği Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kılıç'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sinan Kılıç, Erzincan, İliç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:04 Kaynak: AA
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