Son Dakika Haberleri: Köy muhtarı ve bekçi cinayetinde 2 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Köy muhtarı ve bekçi cinayetinde 2 kişi tutuklandı

Köy muhtarı ve bekçi cinayetinde 2 kişi tutuklandı

1 saat önce

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada biri muhtar 2 kişiyi öldüren 2 kişi tutuklandı.

Köy muhtarı ve bekçi cinayetinde 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada biri muhtar 2 kişiyi öldüren 2 kişi tutuklandı.


İlçeye bağlı Murtaza köyü muhtarı Mükrem Uysal ve Reşit Şahin ile S.Ü.'yü çıkan silahlı kavgada öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan S.Ü. ve C.Ü'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.


Murtaza köyü muhtarı Mükrem Uysal ile Reşit Şahin, 5 Ekim'de, köye ait arazide izinsiz hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülmüş, şüpheli S.Ü. ve C.Ü, suç aletiyle gözaltına alınmıştı. - NİĞDE

Reşit Şahin, Çiftlik, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:30 Kaynak: İHA
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